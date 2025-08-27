Siete personas han muerto en Santander por dengue: tres eran menores de edad

La Secretaría de Salud de Santander confirmó que, de los 18 fallecimientos notificados este año como probables por dengue, siete ya fueron confirmados, entre ellos tres menores de edad. Otros nueve fueron descartados y dos permanecen en estudio para determinar si la causa fue esta enfermedad.

Según el más reciente reporte, hasta la semana epidemiológica 33 del 2025, el departamento ha registrado 8.338 casos de dengue. Las autoridades advierten que el canal endémico se mantiene por encima de lo esperado y con tendencia al incremento, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención.

Del total de casos, el 66,9% corresponden a dengue sin signos de alarma, el 32,4% con signos de alarma y el 0,6% a dengue grave. La mayoría se reportaron en hombres (52,1%) y en áreas urbanas (84,2%).

Los municipios con mayor aporte en el número de contagios son Bucaramanga (27,7%), Floridablanca (15,8%), Sabana de Torres (8,7%), Girón (8,2%) y Barrancabermeja (6,8%). En cuanto a incidencia, Sabana de Torres, Valle de San José, Santa Helena del Opón y Landázuri concentran las tasas más altas de casos por cada 100.000 habitantes.

Actualmente, 13 municipios están en brote tipo I, entre ellos Barrancabermeja, Cimitarra, Barbosa y Málaga; mientras que Charalá y Valle de San José se encuentran en brote tipo II. Otros 17, incluidos Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y San Gil, están en situación de alerta.

El secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, reiteró el llamado a la comunidad para evitar la propagación del virus.

“Es fundamental eliminar los criaderos de zancudos en las viviendas, usar repelente y ropa que cubra brazos y piernas, y consultar de manera oportuna ante síntomas como fiebre, dolor muscular, sangrado o dolor abdominal intenso”.

Las autoridades de salud insisten en que el dengue sigue siendo una amenaza en Santander pese a la reducción de casos frente al año anterior.