Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Unidad de Víctimas aumentó en un 87% la entrega de cartas de indemnización desde 2024

Unidad de Víctimas aumentó en un 87% la entrega de cartas de indemnización desde 2024

En los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia y en el Magdalena Medio crecen los procesos de indemnización a víctimas del conflicto.

FOTO UNIDAD DE VÍCTIMAS.jpg
FOTO: Entrega cartas de indemnización víctimas en Santander-Unidad de Víctimas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

La Unidad de Víctimas continúa avanzando en su compromiso con los sobrevivientes del conflicto armado, destinando importantes recursos en indemnizaciones y ayudas humanitarias para las comunidades del país, especialmente en los territorios más alejados de las zonas urbanas de las capitales de los 32 departamentos. En lo corrido del año, se han entregado 29.810 cartas de indemnización administrativa en diferentes municipios de Colombia, de las cuales 25.970 correspondieron a los últimos tres meses, representando una inversión superior a los $293 mil millones, reportó la entidad.

Los últimos actos de entrega de cartas de indemnización se realizaron en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja luego de un proceso de verificación de documentos que acreditan a las personas beneficiadas como víctimas del conflicto armado.

“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta prioriza o general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.

En Puerto Wilches, Santander, la Unidad de Víctimas entregó 278 cartas de indemnización, con más de $3.950 millones para dignificar a las víctimas. “Esta jornada benefició a sobrevivientes de Puerto Wilches, Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití, reafirmando nuestro compromiso con la reparación integral”, señaló la entidad.

Para Cecilia Rodríguez, quien vivió el horror del paramilitarismo en San Pablo, sur de Bolívar, recibir la carta de indemnización “es un alivio al alma”.

“Desde hace casi dos décadas estábamos esperando que el proceso por lo que ocurrió en la finca de nuestro padres se diera y por fin la actual administración de la Unidad de Víctimas revisó nuestro caso y ya estamos en la ruta de la reparación”, aseguró la mujer en la entrega de cartas realizada en Puerto Wilches.

La Unidad para las Víctimas reportó que ha entrega de cerca de 600 mil cartas de indemnización durante el actual Gobierno, con una inversión que supera los $4,6 billones. En lo corrido de 2025, la entidad entregó 29.810 indemnizaciones administrativas, de las cuales el 87 % se realizaron en los últimos tres meses, lo que equivale a más de $293 mil millones distribuidos en todo el país.

Publicidad

Además, la entidad reanudó jornadas presenciales de atención de víctimas del conflicto en Colombia que viven en Venezuela. “Acompañamos en los procesos de indemnización a 246 personas víctimas fueron acompañadas en Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, marcando un avance en la atención transnacional”. Manifestó el director Romero.

Por otra parte, la entidad viene gestionando la entrega de bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en nueve departamentos.

