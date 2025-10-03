En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Violento ataque a bala en Piedecuesta deja un menor muerto y un joven herido

Violento ataque a bala en Piedecuesta deja un menor muerto y un joven herido

El menor muerto se había escapado de un centro de detención transitoria tras ser capturado por el homicidio de un camarógrafo del Canal TRO en Bucaramanga.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Un ataque sicarial registrado en el barrio Los Comuneros de Piedecuesta dejó como saldo un menor de edad muerto y un joven herido, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El hecho ocurrió en la carrera 8W, frente a los locales 11 y 12 del sector, cuando tres hombres armados salieron de una zona boscosa y dispararon contra varias personas que se encontraban en vía pública.

La víctima mortal fue identificada como Edwin Rolando Rozo Mendoza, de 16 años, quien ingresó sin signos vitales al hospital local de Piedecuesta debido a las graves heridas de bala que recibió en el tórax y el cuello.

El herido es Breiner Fabián Cáceres Cabeza, de 20 años, barbero de profesión, quien resultó con dos impactos de bala en el hombro y antebrazo izquierdo. Fue remitido a la Clínica Chicamocha en Bucaramanga, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con registros judiciales, Rozo Mendoza presentaba ocho anotaciones judiciales, entre ellas procesos por homicidio, lesiones personales, porte de arma blanca y receptación. Incluso, en 2024 fue aprehendido por el homicidio del camarógrafo del Canal TRO Humberto Plata León, de 32 años. El menor lo atacó con un arma blanca para robarle el celular en el norte de Bucaramanga. Dicen las autoridades que Edwin Rolando Rozo se había escapado de un centro especializado de menores en Quindío.

Publicidad

Por su parte, Cáceres Cabeza también registra cuatro anotaciones judiciales por homicidio, lesiones personales y uso de menores en la comisión de delitos.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga señaló que los agresores huyeron del lugar tras cometer el ataque, el cual quedó registrado en cámaras de seguridad (CCTV). Los investigadores manejan como hipótesis una riña e intolerancia social como móvil principal del hecho.

La Sijin realizó la inspección técnica del lugar, recolección de pruebas y entrevistas a testigos para identificar a los responsables de este ataque a bala que dejó un muerto y un herido en Piedecuesta.

Publicidad

