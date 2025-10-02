Autoridades investigan muerte de reconocida abogada en Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga investigan la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, quien fue hallada sin vida en su residencia ubicada en el barrio Sotomayor.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una llamada a la central de la Policía Metropolitana alertó sobre un posible caso de suicidio en el edificio San Valentín, en la carrera 26 con calle 40A. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de la jurista en un estudio u oficina del inmueble, junto a una nota manuscrita en la que se advertía: “Ojo no tocar plato ni pan ni vaso ni marcador”.

Según las primeras observaciones, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. En la escena también se halló comida servida sobre el escritorio, lo que llevó a las autoridades a preservar los elementos como parte del proceso de investigación.

El caso fue asumido por la SIJIN y el CTI de la Fiscalía, que realizaron la inspección técnica al cadáver. La diligencia fue acompañada por la patrulla judicial a cargo de un intendente y otros dos uniformados.



Sandra Cecilia Serrano, nacida el 10 de mayo de 1972, era abogada de profesión y residía en el sector del barrio Sotomayor de Bucaramanga. Su hermana, Eliana María Serrano Rodríguez, fue notificada por las autoridades sobre lo sucedido.

La abogada había sido reconocida por impulsar procesos judiciales de gran resonancia en Santander, entre ellos el caso del exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, a quien el Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia. Sandra Serrano fue coadyuvante al inicio del proceso en el Tribunal Administrativo de Santander contra Beltrán Martínez.

Publicidad

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y avanzan en la recolección de pruebas para establecer con claridad lo ocurrido en el apartamento de la abogada Serrano Rodríguez.