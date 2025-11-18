En vivo
Zozobra en Piedecuesta por grupo de jóvenes que se disputan el control de los barrios

Las fronteras invisibles entre grupos juveniles desataron una guerra en Piedecuesta, seis muertos en una semana y barrios enteros bajo amenaza.

Yulieth Alexandra Sandoval Hernández falleció por defender a su hermano en Piedecuesta.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

