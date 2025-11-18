Zozobra en Piedecuesta por grupo de jóvenes que se disputan el control de los barrios

Una disputa entre grupos de jóvenes, varios de ellos menores de edad, mantiene en alerta a cuatro barrios de Piedecuesta y ha dejado seis personas muertas en la última semana.

Una joven que salía de un velorio murió en medio de un enfrentamiento de un grupo de jóvenes en Piedecuesta, Santander, quienes con machete y escopeta se enfrentaron en plena vía pública. #VocesySonidos pic.twitter.com/PzX5DG9GQT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2025

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se trata de una confrontación entre jóvenes de los sectores Argentina y Villanueva, contra los de Hoyo Grande y Cerros del Mediterráneo, quienes buscan el control territorial.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la situación se viene escalando desde hace varios días.



“Hay una confrontación entre los barrios Argentina y Villanueva contra los de Hoyo Grande y Cerros del Mediterráneo. En esa confrontación ya van seis homicidios que la Policía está investigando.

El último caso ocurrió entre el 12 y el 13 de noviembre: el 12 pierde la vida una persona en el sector Mediterráneo y al otro día, en el velorio, llega un delincuente y dispara y causa la muerte a una muchacha que estaba ahí”, señaló.

La víctima fue identificada como Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, asesinada hacia las 7:35 de la noche del jueves 13 de noviembre en el barrio San Silvestre.

La joven había asistido al velorio de un muchacho que había sido asesinado el día anterior. Según la Policía, un grupo de hombres llegó en motocicletas y abrió fuego con armas de fuego, entre ellas, una escopeta artesanal.

La muchacha habría intentado interponerse en el ataque dirigido contra su hermano, quien tendría relación con una de las estructuras enfrentadas.

Habitantes del sector advierten que estos hechos están relacionados con las llamadas “barreras invisibles”, una disputa territorial entre grupos juveniles que restringen el paso y se consideran dueños de ciertas zonas.

Las riñas frecuentes incluyen el uso de machetes, cuchillos y armas de fuego. La Policía anunció un despliegue especial en los barrios afectados y labores de inteligencia para identificar a los responsables de estos homicidios y evitar nuevos ataques.