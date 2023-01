¿’Contrarreforma’ a la salud? Movimiento ciudadano explica cuáles son sus propuestas

Entre las varias reformas que ha propuesto el Gobierno de Gustavo Petro está la reforma a la salud, tema que ha causado ruido entre el gremio de las EPS y un grupo de ciudadanos que ponen sobre la mesa una 'contrarreforma'.

Un grupo ciudadano que hace una propuesta alternativa a esta reforma que presentará el Gobierno ante el Congreso, señala que para ellos no todo está mal en el proyecto, sin embargo, sí hacen varias observaciones en su contra porque no las consideran viables, pese a que el proyecto no se conoce completo.

Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia y vocero del movimiento social Pacientes Colombia, el grupo ciudadano que impulsa la llamada ‘contrarreforma’ , entregó detalles en Mañanas Blu 10 a.m.

“El tema de salud no es solamente el aseguramiento en una EPS, atraviesa todos los componentes en los determinantes sociales”, señaló.

Y agregó que “debe haber un agente modulador del sistema, la figura del asegurado de hoy en día deben tener una regulación de la prestación de los servicios de salud. Esas funciones las deben seguir desempeñando”.

Por su parte, la senadora del Partido de La U Norma Hurtado, señaló que es importante conocer el plan de financiación de la reforma que será presentada el próximo 6 de febrero, “quiero conocer el financiamiento de esta reforma, cuál es la postura del ministro de Hacienda (...) cómo se va a desarrollar ese modelo que va a presentar Gustavo Petro y su ministra”, dijo.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro se reunió con el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos.

Allí se acordó que la Organización Mundial de la Salud enviará en los próximos días una comisión de expertos a Colombia para acompañar la discusión de la reforma a la salud que iniciará en febrero en el Congreso.

Durante la reunión, el presidente Petro pidió discutir el tema de patentes y transferencia tecnológica en asuntos de salud.