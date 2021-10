Exitosas e ingeniosas campañas de la lucha contra el cáncer de mama que los harán reflexionar

Aunque el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama es el 19 de octubre, todo el mes se ha convertido en un emblema rosa, el cual busca prevenir, crear conciencia y sobre todo, salvar vidas a nivel mundial.

El autoexamen, es la forma más sencilla y efectiva para estar al tanto de lo que ocurre en el cuerpo, es por eso que se recomienda hacerlo una vez al mes en el momento que finaliza el ciclo menstrual, esto después de haber cumplido los 20 años.

Cientos de marcas y organizaciones se unen cada año para generar campañas alrededor de este tema que afecta a miles de mujeres en el mundo, y con ellas a toda su familia.

Muchas de estas han sido reconocidas a nivel internacional por su capacidad de incidir en la intención de prevención y la creatividad para abordar el tema.

Corresponsales de guerra en el cáncer de mama

Una campaña liderada por Samsung donde reflejaron la realidad que enfrentan cientos de mujeres que padecen el cáncer de seno, pero también el drama que viven todos aquellos que a su alrededor luchan en conjunto para superar la enfermedad, todos unos "corresponsales de la guerra" contra este cáncer.

Se realizó en el décimo aniversario de la alianza que tiene la empresa tecnológica con la Federación Española de Cáncer de Mama.

El Mama Style.

Más de un millón y medio de mujeres son diagnosticadas en el mundo con cáncer de seno cada año, una cifra que no cuenta con la exactitud adecuada, ya que son muchas las personas que no se realizan el autoexamen para detectar a tiempo la enfermedad.

Avon presentó esta campaña en el 2018, donde recuerda que el autocuidado debe realizarse de manera enérgica, así como se llevan a cabo diferentes actividades.

2050

Viajar en el tiempo es una de las fantasías que han inspirado cientos de historias durante muchos años, sin embargo, es una ilusión que en nuestro presente, aún no se puede materializar.

Esta campaña creada por UK Breast Cancer Charity, una ONG de Reino Unido, invita a no desaprovechar el tiempo, ya que es en el presente donde se puede llegar a prevenir el cáncer de seno, y además, le recuerda a las jóvenes que es una enfermedad que afecta a mujeres de todas las edades.

15 minutos

Las mujeres siempre han sido un ícono de belleza, sin embargo, utilizan varios minutos de su tiempo realizando diferentes actividades que les ayudan a realzar su atractivo.

Pintarse las uñas, maquillarse, cepillarse el cabello, etc. Es por eso que este comercial, lanzado en República Checa, busca invitar a que las personas destinen algunos minutos de todo ese tiempo invertido en su apariencia física, para que piensen en su salud y promuevan la prevención y detección temprana del cáncer de seno.

Un mechón de cabello rosa

Una de las situaciones a las que se enfrentan las mujeres que luchan contra el cáncer de seno, es la perdida de su cabello a causa de lo invasivo que puede llegar a ser el tratamiento de quimioterapia.

La marca de tintes, Issue Color, presentó una campaña en la que buscaba llenar de seguridad a las mujeres que atravesaban esta situación, haciéndoles saber que su coraje, valentía y belleza, no dependía de su cabello.

We don’t give up (no nos rendimos)

Carolina Herrera es una de las marcas más importantes en productos cosméticos y diseño de modas, razón que le ha permitido convertirse en una de las líderes con sus campañas de apoyo a las mujeres que llegan a padecer cáncer de mama.

Entre los productos audiovisuales que ha presentado al mundo bajo el concepto CH Pink, es "We don’t give up", donde expresa el respaldo a quienes enfrentan la enfermedad.