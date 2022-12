Invima emite alerta sanitaria por la falsificación del multivitamínico Bedoyecta

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una advertencia con respecto al lote 179367 del producto Beyodecta Tri, en su presentación de solución inyectable con jeringas prellenadas, el cual estaría está siendo falsificado. Además, el lote 318783 del medicamento, que viene en una presentación de 30 cápsulas, no cuenta con registro sanitario, y por eso su venta en el país es ilegal.

Este medicamento es un multivitamínico que promete brindar una mayor energía en el día y evitar deficiencias de nutrientes, “cubre los requerimientos de complejo B, sirve como un tratamiento de neuropatías de origen nutricional, alcohólico y diabético. Además se recomienda a personas que presenten lumbalgias, ciática, mialgias y calambres musculares” explica la empresa fabricante en su sitio web.

Publicidad

Precisamente, fue la empresa Laboratorios Grossman S.A., titular del registro sanitario en México de Bedotecta Tri solución inyectable y Beoyodecta cápsulas, la que realizó un análisis que arrojó que ambas presentaciones del medicamento tienen irregularidades en sus empaques primarios y secundarios, informando que su producto fue objeto de falsificación.

Dentro de los hallazgos del producto que se vende en cápsulas, está el cambio de las tonalidades del color del empaque, errores ortográficos en los textos, el blíster con pegamento adhesivo en la parte interna del papel y las agujas no corresponden a la especificación para el producto. En cuanto al lote falsificado, se observó que los textos del empaque primario tienen contorno blanco, la figura del átomo de cápsulas no tiene transparencias y el blister (envase unitario) no cuenta con terminación homogénea y/o le faltan dos cápsulas.

“Laboratorios Humax PharmaceuticalS.A .(importadora Colombia) informa al Invima que fabricante,Laboratorios Grossman'S.A. no tiene registro de haber fabricado el producto Beyodecta Tri solución inyectable con el número de lote 179367, por lo que este producto no ha sido comercializado legalmente en Colombia. Asimismo, Laboratorios Frossman S.A. informa que existe un registro de fabricación del producto Beyodecta cápsulas con el número de lote 318783, pero la muestra reportada es una falsificación y el producto no ha sido distribuido en Colombia, ya que no cuenta con el registro sanitario necesario”, informó la autoridad sanitaria en Colombia.

Publicidad

Como no se ha podido determinar qué sustancias contienen estos lotes y los riesgos que presentan para la salud, el Invima recomendó no comprar los productos con la especificaciones establecidas, si lo está consumiendo suspender de inmediato y consultar un médico, informar al Invima donde adquirió el medicamento o si tiene algún efecto adverso.