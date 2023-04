“La posibilidad de que se concrete la reforma a la salud es bastante fuerte”: mininterior

El ministro del Interior, Alfonso Prada, expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su confianza en que la reforma a la salud sea un hecho, pese a la oposición que han expresado alguno partidos.

“Logramos esta semana que la coalición de gobierno mayoritaria actuara muy unida, negando la proposición de archivo, de rechazo, de hundimiento, a la reforma, lo cual habilita, habilita automáticamente que pasemos al estudio ya de la ponencia positiva y el articulado . También aquí yo creería que con los 17 de 21 votos que se expresaron a favor de que se adelante el debate sobre la propuesta del Gobierno. Claramente, hay un mensaje de que la posibilidad de que haya reforma es bastante fuerte”, puntualizó.

El ministro destacó que, a pesar de que la reforma ha sido objeto de críticas y controversias, hay un consenso en torno a la necesidad de hacer cambios en el sistema de salud.

“La voluntad de diálogo es lo que me hace pensar que podemos avanzar. Estamos sentados en la mesa nuevamente trabajando con los ponentes de todos los partidos, no solamente de estos partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, y el Partido de la U, sino también del Partido Verde, de Comunes, de los partidos que están en la coalición de gobierno. De tal manera, de tal manera que, obviamente, la gente del Pacto Histórico, de tal manera que, mientras haya voluntad y tengamos la posibilidad de debatir, siempre habrá una posibilidad de mantenernos unidos y trabajando hacia adelante”, puntualizó.

Partido Conservador presentó 23 propuestas luego de la discusión

El ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que el Partido Conservador presentó 23 propuesta" para la reforma a la salud, que se está discutiendo en el Congreso.

Según Prada, estas propuestas son nuevas y surgieron después de las discusiones de la semana pasada en la Comisión Séptima.

"Tenemos 23 propuestas que nos ha entregado el partido conservador y ya están en manos del ponente, el ponente las ha revisado, no las ha entregado, el diálogo con el ponente se mantiene plenamente y esas 23 propuestas incluso yo, personalmente, se las mandé al presidente a Washington. El presidente las revisó, estamos en eso", dijo Prada en Mañanas Blu.

El ministro también señaló que algunas de estas propuestas coinciden con las del Partido de la U, mientras que otras son diferentes.

"Todo gira alrededor del papel de las gestoras de salud, de sus funciones, de hasta dónde llega el asegura, en la gestión del riesgo en materia de salud, cómo va a ser la trazabilidad, todo eso se está redactando detalladamente", explicó.

Prada reconoció que ha habido diferencias entre acuerdos y textos en el pasado, pero aseguró que están revisando muy bien los textos para evitar problemas.

"Estamos revisando la ministra Corcho, yo también estoy revisando textos, el presidente también, y obviamente los ponentes de los partidos, para que no haya lo que usted llama conejo, que imagino que se refiere a que no coincide el acuerdo con el contenido, la gente no se ve reflejada", dijo.