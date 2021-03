Gobierno Nacional pide a gobernaciones y alcaldías avanzar con vacunación de mayores de 70 años

Los municipios y departamentos de Colombia que hayan vacunado contra el COVID-19 a la población priorizada en las primeras etapas y aún tengan dosis, pueden avanzar en la vacunación de las siguientes edades según el Ministerio de Salud .

Esta indicación llega luego que el país tuvo una cifra récord en aplicación de dosis diarias: 119.924 en las últimas horas para un total de un 1.596.288.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia🇨🇴, con corte al 26 de marzo de 2021, 11:59 p.m.



Gerson Bermont, director de promoción y prevención del ministerio, recordó que la entrega de más vacunas se da según la eficacia de la aplicación por parte de cada entidad territorial, por lo que es importante agotar el inventario para asignar más.

“En este momento estamos con los grupos de 75 a 79 años y de 70 a 74 años y, aunque algunos departamentos no hayan recibido vacunas por la regla distribución, no quiere decir que no puedan abrir los quinquenios poblacionales. Precisamente, lo que buscamos es ampliar las capacidades de aplicación en un número mayor de población”, detalló Bermont.

Según el funcionario, la meta es generar un equilibrio entre la distribución de las vacunas y la aplicación de estas según la capacidad humana e instalada de cada entidad.