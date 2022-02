Todavía no se puede hablar del COVID-19 como una enfermedad endémica: Minsalud

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, habló en Noticias de la Mañana de BLU Radio y se refirió al significado de endemia y por qué aún no se podría empezar a tratar al Covid-19 como una enfermedad endémica que se presenta cuando los niveles son consistentes y predecibles, es decir que el Coronavirus seguirá presente pero ya no necesitaríamos restricciones.

Aunque se debe aclarar que endémico no significa que no sea peligroso, pues en la actualidad hay enfermedades endémicas como la viruela o la malaria que causan anualmente más de 600.000 muertes al año.

"No es que sea antónimo de la pandemia, no es que sea menor, aun no tenemos la transición a endemia y los que están esperando que eso suceda deben saber que no todas son de bajo impacto en salud pública, lo que buscamos con la vacunación es que tenga un impacto menor como el de otras infecciones respiratorias como la influenza; dentro de ellas se pueden tener epidemias como por ejemplo cuando tenemos algunos picos de malaria", indicó el funcionario.

La gran diferencia radica en que mientras la pandemia tiene comportamientos impredecibles, con tendencia a la expansión entre continente, la endemia tiene comportamiento predecible dentro de parámetros conocidos para un lugar especifico. En el caso colombiano se busca que la mortalidad y la ocupación de UCI sea menor y que se pueda convivir con la enfermedad reduciendo su impacto.

De convertirse en una enfermedad endémica, el COVID-19 entrará en una lista junto a el resfriado común, sida, sarampión, malaria, viruela y la tuberculosis. De esta manera, los gobiernos deberán tener en cuenta las decisiones que se deben tener para vivir con el virus.

Escuche la entrevista del Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud: