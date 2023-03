¿A qué hora termina el Festival Estéreo Picnic este domingo?: ojo con la movilidad por trancones

Desde el jueves, 23 de marzo y hasta este domingo, miles de personas asisten al Festival Estéreo Picnic 2023 , que se realizó a las afueras de la ciudad, exactamente en el Campo de Golf Briceño 18, ubicado en el kilómetro 19 vía Bogotá-Sopó-Briceño.

Precisamente el desplazamiento de los asistentes desde la capital del país a este lugar ha sido un dolor de cabeza pues los trancones han sido los protagonista, sobre todo en la salida del evento.

Según los mismos asistentes al FEP, para salir de Briceño toma de 3 a 4 horas.

A qué hora termina el Estéreo Picnic hoy

Teniendo en cuenta que este domingo se presenta la británica Billie Eilish cuyo show va de 11:15 p.m. a 12:45 a.m. puede que haya un gran número de personas presentes en el festival hasta muy tarde.

Sin embargo, este no es el último show, según el cronograma compartido por el evento, la agrupación Polo & Pan será la encargada del cierre abriendo su presentación 2:15 a.m. y terminando sobre las 3:25 a.m. del lunes 27 de marzo.

Cortesía del FEP

Sobre este problema de movilidad que se vivió entre la noche del sábado y madrugada del domingo Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca, en Noticias de la Mañana de Blu Radio, denunció que este problema se está generando por la negativa de los organizadores del evento para que los actores de tránsito actúen en este sector y que incluso los han sacado a la fuerza.

Por lo que para este último día se tomarán medidas para hacer del regreso a casa de los más de 40 mil asistentes se dé lo más pronto posible.

