Fotos: colombiana se robó el show en ciudad española vestida de flamenca y remando

La aventura de esta mujer colombiana se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas, luego de conocerse que ella se animó a practicar paddle surf vestida de flamenca este miércoles en Sevilla.

Las fotografías y videos del momento en el que se ve a Ibis María Palomo remar en el río Guadalquivir, en Sevilla, dan fe de los miles de aplausos que recibió la mujer colombiana.

Sin embargo, no solo esta escena se robó el show, también su historia de vida.

Ibis María Palomo tiene 41 años de edad y nació en Lorica, Córdoba (Colombia ). Llegó hace nueve años a Sevilla, España, y practica paddle dos veces por semana; desde hace más de un año.

“Soy de Lorica Córdoba (Colombia), por donde también pasa un río, así que es como un momento de conexión. Me encanta vivir el río y es una pena que en Sevilla no se viva tanto el río como se pudiera”, mencionó Ibis al ABC de Sevilla.

Además de eso, la colombiana contó que desde hace unos días ella planeó que se iría a remar vestida de flamenca, pues llevaba mucho tiempo en casa por cuenta del coronavirus y una cirugía.

“No pretendía que me sacaran en las redes sociales. Yo lo que quiero es ser feliz y disfrutar de la vida. Que a la gente le guste me gusta, pero lo que realmente quería era alegrarme a mí misma. Las cosas virales no las puedes controlar. Si lo planeo no me sale tan bien. Le dije a una amiga que me hiciera una foto porque iba a dar una vuelta pequeña”, agregó.

Asimismo, Ibis dijo que remó durante una hora, pero antes de terminar su recorrido empezó a recibir videos de su travesía.

“Los niños me decían adiós, los hombres me tiraban besos y las mujeres me decían ‘guapa’. Me he reído y he disfrutado durante todo el recorrido. Creo que en mi vida pasada tuve que ser sevillana”, puntualizó la mujer en entrevista a ese mismo medio.

Así registraron en Twitter el momento:

