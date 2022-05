"Cerca del 98% de los problemas que tienen los chicos es responsabilidad de la familia": psicólogo

Los medios de comunicación colombianos han visibilizado en los últimos graves casos de bullying , entre ellos el de un joven que fue víctima de un presunto intento de empalamiento y el de una niña afro obligada por una compañera a disculparse públicamente por supuestamente oler mal.

Para conocer un poco más de esta problemática, el psicólogo Luis Alberto Rengifo explicó qué está sucediendo ante el aumento de casos de bullying en Colombia.

El especialista mencionó la responsabilidad, en un alto porcentaje, al entorno familiar e indicó que las instituciones escolares no son del todo culpables. Además mencionó que tanto influye la personalidad en los autores de matoneo.

“Es triste decir que cerca del 98% de los problemas que tienen los chicos hoy en día, con ellos mismos y con los demás, es responsabilidad directa de la familia, especialmente los padres. Es ahí cuando tenemos el vacío de la educación y la formación, las cosas empiezan por casa… Cuando la acción agresiva hacia al otro implica un daño mayor, uno empieza a pensar que hay algo más negativo en las personas que lo ejecutan”, indicó Rengifo.

El psicólogo además se refirió a cómo actuar frente al bullying y qué debe hacer la víctima de matoneo frente a sus agresores.

“Hay que trabajar mucho la parte educativa (...) nosotros no tenemos inteligencia social, no hay una conciencia social por el otro, no somos empáticos y no manejamos la diferencia individual”, agregó.

De acuerdo con un informe de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, entre enero de 2020 y diciembre de 2021 se evidenciaron 8.981 casos graves de bullying en Colombia, convirtiéndonos en uno de los países con más casos de matoneo, cifra no muy halagadora para el país.