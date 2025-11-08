VIDEO: trabajadora de limpieza sufre segundo atropello en menos de seis meses

En las calles de Itapira, Brasil, durante la mañana del 1 de noviembre, una trabajadora de limpieza vestida con un overol fluorescente quedó tendida en el asfalto luego de ser embestida por un automóvil que no tuvo la menor intención de frenar.

La víctima se encontraba al lado de la vía con su escoba y un recogedor, desempeñando labores cotidianas cuando el vehículo la sorprendió girando directamente hacia ella. El golpe fue tan violento que sus zapatos y gorra quedaron separados de su cuerpo.

La unidad responsable del atropello ya fue localizada por la policía brasileña, la cual no descarta la posibilidad de que el acto haya sido intencional, sin embargo, se revisan cámaras de seguridad y declaraciones para dar con el conductor prófugo.

La trabajadora fue atendida por su compañera y trasladada después del incidente. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, las lesiones se clasificaron como leves pese al impacto directo.



Pero lo realmente curioso es que este sería su segundo atropello en menos de seis meses, generando indignación en redes sociales, donde diversos usuarios comentaron que “se nota claramente que el tipo del auto la mide antes de impactar” y cuestionaron el grado de impunidad que opera en la región.

El video del hecho se volvió viral de inmediato, lo cual obligó a las autoridades locales a reaccionar ante la presión pública.

La compañera que presenció el accidente dio aviso inmediato a la ambulancia, no obstante, hasta el momento no se reportó captura del responsable.

El colectivo de trabajadores de limpieza de Itapira y alrededores, levantaron la voz pidiendo mayor protección, en este tipo de casos o accidentes, exigiendo que se revise la señalización vial, se implementen reductores de velocidad y se imponga sanción real a quienes pongan en riesgo la vida de quienes mantienen limpias las calles.

Por otra parte, en cuanto al primer atropello, no han revelado muchos detalles, pero según medios de comunicación brasileños, el primer impacto fue en el mes de mayo, en la misma locación.