Hoteles no convencionales en Colombia que debe visitar al menos una vez en la vida

Colombia se ha consolidado como un destino atractivo, innovador y diverso, donde la creatividad y el lujo logran cumplir con las altas expectativas de los viajeros más exigentes. El gran atractivo del país no solo se debe a su belleza natural y diversidad cultural, sino también a la amplia oferta de hoteles no convencionales y alojamientos de lujo que lo posicionan como un destino top de América Latina.

Estos hospedajes están ubicados estratégicamente e incorporan la naturaleza, el arte, la gastronomía, la moda local y la cultura, impactando a los huéspedes con su confort y diseño.

El abanico de servicios y experiencias que ofrecen estos lugares está dirigido a un público selecto, permitiendo que los amantes de la naturaleza, la aventura, el lujo, el diseño o el bienestar (wellness) encuentren el espacio ideal y actividades que, de manera recurrente, sobrepasan las expectativas de los visitantes.



Inmersión en el paisaje cultural cafetero

Para los entusiastas del café, existen hermosas haciendas tradicionales que permiten vivir la experiencia completa del paisaje cultural cafetero. Enclavados en medio de las plantaciones de café y la naturaleza de montaña, estos alojamientos incluyen elegantes cabañas construidas con materiales autóctonos y un diseño exquisito.

Allí, el visitante puede adentrarse en la naturaleza, conocer el proceso que se esconde detrás de una taza de café, observar especies de aves sofisticadas y descansar en piscinas naturales de aguas cristalinas. Los espacios se caracterizan por diseños minimalistas, sobrios y refinados que se conjugan con áreas abiertas que invitan a la contemplación y al disfrute del intenso color verde del entorno.



Casas Eje Cafetero Foto: Galería Casa Rivera del Cacao

El encanto colonial de Cartagena y su gastronomía exclusiva

Cartagena, conocida como una joya colonial, alberga hoteles de lujo que se esconden en verdaderas joyas arquitectónicas que datan de la época colonial. Detrás de las tradicionales fachadas cartageneras, los huéspedes encuentran espacios llenos de elegancia que se han convertido en auténticas piezas de arte. Cada hotel cuenta con una identidad propia que lo hace sobresalir.

Si bien es posible disfrutar de un día soleado en la playa, sobresalen especialmente los bares y restaurantes de estos hoteles, que imprimen un toque muy exclusivo junto con la gastronomía caribeña. Frutos tropicales, exquisitos licores destilados locales y preparaciones autóctonas diseñadas por los mejores chefs del país permiten pasar noches de lujo en Cartagena de Indias.

Cartagena Foto: suministrada

Aventura extrema bienestar: del Chicamocha al Amazonas

Para los viajeros con espíritu aventurero, existen numerosos hospedajes no convencionales. El Cañón del Chicamocha ofrece suites de lujo enclavadas que permiten pasar noches inolvidables a la luz de las estrellas, terminando en un amanecer único visible a través de finas paredes de cristal. Esta experiencia genera una sensación de flotar en las nubes, conectando a los visitantes de manera directa con la naturaleza y experimentando bienestar inmediato.

El Cañón del Chicamocha se encuentra en la ruta entre Bogotá y Bucaramanga Foto: AFP

De manera contrastante, el Amazonas también cuenta con alojamientos no tradicionales que sirven como una herramienta confortable para descubrir los secretos de la tupida e inhóspita selva amazónica. Estas estructuras tienen diseños modernos que contrastan con el entorno. Se pueden encontrar cabañas en los árboles y habitaciones construidas cerca de los ríos, usando estructuras de madera y techos de paja que se funden de manera acertada en el paisaje selvático, permitiendo observar la flora y fauna abundante desde cualquier ángulo.

Leticia, Amazonas - referencia // Foto: AFP

Glamping: lujo sostenible en Antioquia y Cundinamarca

El glamping, un concepto de “camping glamoroso” que implica acampar lujosamente rodeado de paisajes naturales, es una de las mejores modalidades de hospedaje en Colombia. En regiones como Antioquia y Cundinamarca se pueden encontrar sofisticadas habitaciones con estructura de semiesfera geodésica, donde el contacto con la naturaleza es completamente directo.

Ya sea que los huéspedes deseen una panorámica sobre la Represa de Guatapé o sobre las montañas de Cundinamarca, esta experiencia se vive desde la comodidad de una cama de la habitación, permitiendo el descanso con todo el confort de los hoteles de cinco estrellas y recargando energía.

Represa Guatapé - Foto: Presidencia Represa Guatapé - Foto: Presidencia

En estos destinos, el concepto de lujo se une a la sostenibilidad. Por ejemplo, en Jardín, Antioquia, existe un hotel donde la sostenibilidad y el buen gusto van de la mano, eliminando los excesos y creando conciencia de que el lujo reside en los pequeños detalles que los humanos tienen con el planeta. Estas opciones incluyen experiencias con materiales biodegradables, comida completamente orgánica, y promueven una forma de vida más alegre y desprendida. En las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta también se encuentran hoteles junto al mar que comparten esta visión lujosa y sostenible.

Glamping entre nubes Foto: cuenta Instagram: @glampingentrenubes

Estas opciones de alojamiento son complementadas con spas de lujo, terapias innovadoras de descanso, rutas turísticas hacia lugares emblemáticos y una propuesta culinaria original, sana y renovadora.