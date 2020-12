Tenía un palo y el ladrón le disparó: testigo de asesinato de hombre en SITP

Uno de los testigos del asesinato del vigilante Wilfrido Murcia en un SITP, que transitaba por el sur de Bogotá, habló con Noticias Caracol y BLU Radio.

Se trata de un pasajero que relató los momentos dramáticos que vivió con otros 15 usuarios del bus del SITP en el que fue asesinado el vigilante Wilfrido Murcia, de 54 años.

Dijo que, aunque los pasajeros intentaron detener al delincuente y Murcia quiso defenderse con un palo, el ladrón le disparó dos veces y huyó por la parte trasera del bus.

“Cuando lo vi, fue encima diciéndole al conductor del SITP que quieto, que nadie se moviera y él con un revólver 38 corto amenazaba”, dijo el testigo, quien también narró que los otros pasajeros intentaron reducir al delincuente que usaba gorra y no tenía cabello.

“Se levantó un pasajero de la parte de atrás con un palo, el delincuente le dijo no se mueva que lo mato y en el momento que se le vino encima le disparó los dos tiros”, agregó.

El hombre dijo que la víctima intentó defenderse, pero que el atacador alcanzó a dispararle. “Cuando le disparó los tiros yo me le mandé encima y lo dominé, pero solo un pasajero me ayudó y no, el hombre me ganó y se escapó por la parte de atrás de la buseta”.

Contó que el ladrón disparó al vidrio de la puerta trasera para huir y, en medio del forcejeo con los pasajeros, el conductor abrió la puerta y todos cayeron al piso. En ese momento, el delincuente huyó por una de las calles del barrio Quiroga.

A propósito, la Personería de Bogotá pidió que se adelante una mesa de trabajo con la Alcaldía, autoridades, Procuraduría y Fiscalía para evaluar la situación de seguridad en la capital tras este crimen.

La propuesta que hizo el personero de Bogotá, Julián Enrique Pinilla, no solo a la alcaldesa Claudia López , sino al procurador, al fiscal, al ministro de Defensa y al comandante de Policía de la capital, es para que se planteen estrategias de seguridad en la ciudad.

Hago un llamado para la toma de acciones que deben ir más allá de lamentar los homicidios de nuestros ciudadanos. La inseguridad en la capital es una realidad que nos golpea día a día y está costando vidas manifestó el recién posesionado personero.

Además de lamentar la muerte del vigilante, alzó la voz para que se tomen acciones desde la institucionalidad y anunció la transformación de la Personería Delegada para la Seguridad.