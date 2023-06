Presuntos integrantes del ELN hostigaron una base militar y una finca en Ricaurte, Nariño

Crece la preocupación en el sur del país luego de que en Ricaurte, Nariño, presuntos integrantes del ELN hostigaran por más de dos horas una base militar y una finca de un líder indígena de la zona. Asimismo, estos hombres quemaron una bodega y una moto, además tuvieron retenida a tres personas, entre ellas la mamá de uno de los candidatos a la alcaldía.

ELN estaría atacando algunas zonas de Ricaurte, Nariño, dice la comunidad

Según la versión de habitantes del sector, el domingo en horas de la noche un grupo armado llegó a una base militar y desde allí atacaron con ráfagas de fusil, algo que, según ellos, provocó pánico y temor entre la comunidad que se encontraba celebrando el Día del Padre. Durante dos horas se escucharon detonaciones y disparos en esta zona.

Mientras esto sucedía, en otra zona del municipio, específicamente en la vereda San Pablo llegó otro grupo armado que se identificaron como miembros del ELN y desde allí destruyeron todo a su paso en la finca de un líder indígena de Ricaurte, Nariño.

¿Cómo fueron los hechos?

En diálogo con Blu Radio, una mujer, de 75 años, quien pidió cuidar su identidad, aseguró que sobre las 9:00 de la noche del domingo, 18 de junio, este grupo armado llegó preguntando en dónde se encontraba el líder indígena Abel Quiñonez, quien también es candidato a la alcaldía: "Nos amenazaron con matarnos si no decíamos dónde estaba", dijo.

La mujer narró que estos presuntos integrantes del ELN llegaron a la fina y destruyeron puertas, vidrios y otros objetos preguntando la ubicación del líder indígena: “Estuvimos retenidos más de una hora mientras los subversivos buscaron por todos los cuartos de la casa y en los alrededores de la misma".

La respuesta del líder indígena

Abel Quiñónez habló con Blu Radio y dijo no tener ningún problema con el ELN, por lo que no entiende por qué lo buscan; sin embargo, aseguró temer por su vida, pero no "saldrá corriendo" del municipio porque confía en que las autoridades lo cuidarán a él y a su familia.

Cabe recordar que desde hace tres semanas se ha venido presentando un desplazamiento masivo en esta zona de Nariño. Ya son al menos 3.000 indígenas de la comunidad Awá que han tenido que abandonar la zona por confrontaciones entre el ELN y disidencias.

