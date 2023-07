Bloqueos en la vía Bucaramanga - San Alberto por campesinos que se oponen a construcción de basurero

El paso de vehículos que se dirigen desde el interior del país hacia la costa Atlántica está interrumpido por cuenta de dos bloqueos: el primero en el sector Medio Vijagual entre El Playón (Santander) y San Alberto (Cesar), y el segundo en el sector Tropezón, en plena troncal del Magdalena Medio.

El bloqueo es organizado por un grupo de campesinos y habitantes del municipio La Esperanza, Norte de Santander, quienes se oponen a la construcción de un relleno sanitario en la vereda Medio Vijagual.

“No estamos de acuerdo con ningún relleno sanitario. Nos quieren botar la basura de 12 municipios acá y no lo vamos a permitir. Debemos ser claros, nosotros no estamos de acuerdo con este basurero porque se van a dañar todas las fuentes hídricas, las aguas, el ganado, todo lo que es comida. Un no rotundo”, expresó Alirio Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Medio y Bajo Vijagual.

Persiste el bloqueo de campesinos en la vía Bucaramanga - San Alberto, sur del Cesar, quienes protestan para oponerse a la construcción de un relleno sanitario en jurisdicción del municipio La Esperanza, Norte de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/eiU9dQKvCM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 5, 2023

Los representantes de la protesta enviaron una carta al Gobierno nacional para exigir la creación de una mesa de diálogo.

“El Comité Local No al Relleno Sanitario, en representación de la comunidad del municipio de La Esperanza, departamento de Norte de Santander, nos dirigimos a ustedes con el propósito de exigir su presencia en la vereda Medio Vijagual, con el propósito de adelantar una mesa de diálogo para la concertación de los pasos a seguir en la cancelación del trámite que otorga la licencia ambiental radicada por la empresa Bioger ante Corponor”, señala la carta.

“Nuestra intención con esta movilización social es impedir que en cualquier parte de nuestro municipio se construya un relleno sanitario que reciba residuos de ningún otro ente territorial ajeno al nuestro y que genere con ello un gran impacto ambiental negativo, que afecte la vida y la salud de nuestros habitantes”, dice el comunicado.

Aunque inicialmente sólo se había habilitado la zona como corredor humanitario, Liliana Ariza, otra de las manifestantes, informó que ayer en la noche se permitió el tráfico durante una hora y se volvió a cerrar. La líder manifestó que la idea es mantener esa dinámica, pero todo dependerá de la voluntad de los entes gubernamentales para crear la mesa de diálogo y llegar a un consenso.

Bloqueada está la vía entre Bucaramanga y San Alberto, Cesar, por una protesta en el municipio La Esperanza, Norte de Santander. Campesinos rechazan un proyecto para habilitar un relleno sanitario en la zona. Reportan un monumental trancón en la vía a la costa Atlántica. pic.twitter.com/VGT8yBEweO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 4, 2023

