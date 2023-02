Corte Suprema citó a testigos por pérdida de investidura de congresista Erika Tatiana Sánchez

Avanza rápidamente en la Corte Suprema de Justicia una demanda de pérdida de investidura contra la congresista de Santander, Erika Tatiana Sánchez, por su presunta participación en las presiones contra funcionarios y contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para recoger firmas a favor de lista a la Cámara de Representantes del partido Liga Gobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández.

La Corte Suprema de Justicia comenzará a escuchar a testigos del proceso contra la congresista del partido Liga a partir del lunes 13 de marzo en Bogotá, según un documento conocido por Blu Radio.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón Granobles, el pasado 13 de febrero solicitó que los testigos deben estar presentes en la sala de la alta corte rindiendo declaraciones en el proceso contra la congresista Erika Tatiana Sánchez.

FOTO: suministrada

En septiembre de 2021 se conocieron audios de personas que denunciaban que Erika Tatiana Sánchez estaría presionando a través de una fundación a contratistas del ICBF para la recolección de firmas con fines políticos en Santander.

En el audio un hombre, quien aseguró que le pidieron las firmas, dice lo siguiente:

"Para un proceso de selección de personal de un programa del ICBF hay que llenar una cantidad de firmas. El formato tiene 15 espacios y hay que llenar 60 en total, entonces para el proceso de contratación hay que llenar eso”.

En otro audio se escucha lo siguiente:

“Es un programa del ICBF que va a salir ahorita en septiembre, entonces me imagino que aprovechan la salida del programa para también aprovechar los profesionales que están haciendo la solicitud de trabajo y la idea es apoyar la lista del partido de Rodolfo”, aseguró el denunciante.

Luego de que estallará el escándalo en septiembre de 2021, en diálogo con Blu Radio, Erika Tatiana Sánchez, en ese entonces candidata por el partido de Rodolfo Hernández, afirmó que era falso que estuviera pidiendo firmas para apoyar su candidatura a través del movimiento político del exalcalde de Bucaramanga.

"Es falso todo lo que están diciendo. Yo si trabaje hace unos años en esa fundación que mencionan, fui trabajadora social y coordinadora en esa fundación, pero no tengo conocimiento de que ellos estén ejerciendo esa actividad que no es una actividad ética, pues no se tiene por qué realizar. Yo no necesito que se amarren contratos porque yo no estoy vinculada a ninguna fundación", aseguró Sánchez.

Luego de ser elegidos como congresistas de Santander Erika Tatiana Sánchez y Juan Manuel Cortés fueron expulsados del partido de Rodolfo Hernández.

