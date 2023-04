Juez que denunció a Rodolfo Hernández, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por Colombia Humana

El partido político de la Colombia Humana ya tiene candidato para la Alcaldía de Bucaramanga. Se trata del exjuez Rubén Fernando Morales Rey quien ganó la consulta interna realizada este domingo 23 de abril.

Morales Rey es recordado por haber sido un juez polémico en Santander. Durante varios años fue integrante del sindicato de Asonal Judicial. Luego en plena campaña presidencial de 2022 volvió a sonar tras denunciar que un abogado de Rodolfo Hernández lo buscó para que suspendiera una audiencia judicial en contra del ingeniero, quien había logrado pasar a la segunda vuelta a la presidencia junto con Gustavo Petro.

Según denunció, la persecución en su contra comenzó tras el rifirrafe con Rodolfo Hernández a quien condenó a cancelar una multa de 170 millones de pesos por no pagarle la pensión a uno de sus trabajadores de la constructora durante varios años.

“El viejito era el que le manejaba el carro, el celador, el viejito perdió todo. A mí me tocó dar esa decisión, me pidieron que la aplazara (durante la jornada de elecciones de este año) y yo no podía porque tengo mi agenda. Santo cielo, a mí se me acabó la vida”, contó a Blu Radio.

“Me ofrecieron 500 millones de pesos, me ofrecieron para que aplazara la diligencia judicial contra Rodolfo Hernández, tengo las pruebas”, agregó.

Rubén Morales deberá ahora buscar el apoyo del Pacto Histórico en su consulta interna que se realizará el próximo 4 de junio para consolidar su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga.

La mujer no es solo un pedazo de costilla del hombre, es la cuna de la vida y el músculo divino que Dios mandó para mover este pesado mundo, que el hombre empuja, pero nunca podrá trabajar ni comprender si no es de la mano y ese amor de esta divina creación....Amén. — Ruben Morales (@jzrubenmorales) March 8, 2023

Actualmente se conoce de 23 precandidatos a la Alcaldía de Bucaramanga , entre ellos Horacio José Serpa, Miguel Ángel Sánchez, Consuelo Ordoñez, Fabián Oviedo, entre otros.

“La multiplicidad de candidatos es porque tondo el mundo se siente con el derecho de ser alcalde. Primero porque la institucionalidad de la Alcaldía de Bucaramanga ha sido muy golpeada ya que los últimos cuatro alcaldes están cuestionados, es decir denunciados. La comunidad perdió el respeto y la confianza en la alcaldía, sobre todo en la posibilidad de que le resuelva los problemas, En el tema de seguridad se siente muy sola, abandonada, la institucional no opera”, manifestó a Blu Radio, el analista político, Julio Acelas.