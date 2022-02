Pablo Escobar no se robaba la plata del presupuesto: Petro dice que narco le quedó en pañales a Char

El candidato presidencia, Gustavo Petro, volvió a cargar en su discurso contra Álex Char, Julio Gerlein y Aida Merlano, tras conocerse presuntos hechos de corrupción en la campaña de 2018.

Ante unas mil personas en Barrancabermeja, Gustavo Petro, comparó a Álex Char con Pablo Escobar, a pesar de que el exalcalde de Barranquilla no ha sido condenado por presuntos hechos corrupción o delitos contra la administración pública.

"Ahí ven la grabación de Álex, Julio y Aida, como para una telenovela, Pablo Escobar se les quedó en pañales. Por lo menos el Pablo Escobar no se robaba la plata del presupuesto, estos se la roban. Fueron $18 mil millones en una campaña dice Julio a su amiga y la otra dice ¿qué en dónde?, trata de convencerla, la ama quizás, pero 18 mil millones no se entregaron por amor".

Aunque la Fiscalía asegura que Aida Merlano no entregó nuevas evidencias en el caso de Char y Gerlein, el candidato Petro afirmó que "de esos 18 mil millones, 6 mil venían del banco de Char que le entregaron a Aida para que fuera senadora de la República, para que hiciera leyes, para que hablara con Duque”.

El candidato de la Colombia Humana manifestó tras esa afirmación que Aida Merlano "no iba a hablar con Duque de como se logra que la universidad pública se fortalezca de tal manera que llegue a toda la juventud de Colombia (...). Para eso no se invierten los 18 mil millones, era para darle los contratos a Char, por eso hablaron entre otras con el señor de Odebrech para que los subcontratistas llevaran plata a Barranquilla, a la alcaldía, a los contratistas del alcalde Char. Era para que le entregaran obras públicas que valen 500 mil millones y un billón de pesos a Gerlein, el amante. No era para hacer colegios, era para que el contratista de la comida de los colegios entregará porquerías y a cambio se pudiera llevar y recuperar los 18 mil millones de pesos que el amante le había entregado a su amor".

Petro comparó el escándalo de Álex Char, Julio Gerlein y Aida Merlano, con la novela más importante de Shakespeare.

"Y quien pierde en ese Romero y Julieta al revés (…) aquí Shakespeare se desmallaría del susto, mejor que allá muerto antes. Shakespeare no podría escribir su Romeo y Julieta a la colombiana, como así que el Romeo tratando de liberar a la Julieta porque a caído en la cárcel. Efectivamente la libera con una moto, pero en vez de abrazarla y llevarla a recorrer su propia existencia juntos la va a matar para que no hable. El Romeo se volvió mafioso, Shakespeare no se imaginaba ese estilo de la política", afirmó Petro.

En Barrancabermeja el candidato Petro subió ala tarima al exconcejal de Bucaramanga, Jhon Claro, a quien el exalcalde de Bucaramanga y hoy aspirante presidencial, Rodolfo Hernández, le pegó en una oficina de la alcaldía.

"Mientras en las redes sociales aplauden al mandatario corrupto (Rodolfo Hernández) y rechazan al bofeteado (Jhon Claro) porque le dijo la verdad. El alcalde dice que lucha contra la corrupción, Jhon lo que hizo fue mostrarle un acto de corrupción de su familia y eso le a merito que el mandatario golpeará al educador, cuando todo es al revés. Pero en las redes el corrupto es él y anticorrupto es el que le pega, haciéndole un héroe".

Gustavo Petro también afirmo en su gira por el Magdalena Medio que se opone al Fracking.