“Rodolfo Hernández es un mentiroso redomado”: Juvenal Díaz, candidato a la Gobernación de Santander

No @ingrodolfohdez, esta vez los santanderenos no le van a comer cuento. Estamos cansados de su manipulación y sus mentiras. Usted perdió la elección por pusilánime y por abandonar la campaña. Su bufoneria no nos hace olvidar su destitución y su juicio por corrupción.… pic.twitter.com/XKD1Jc3h5t