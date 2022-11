“El tema de los derechos humanos es en todo mundo, no solo en Qatar”: Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dijo desde Doha, donde asiste al Mundial de Qatar, que concuerda con el discurso que dio el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, previo a la inauguración del certamen y que la problemática de los derechos humanos se da en todo el mundo y que no se debería mezclar el fútbol con temas distintos.

“Me he vuelto muy polémico por cada cosa que digo, pero estoy muy de acuerdo con el tema de la rueda de prensa del presidente Infantino antes del Mundial. Yo creo que el tema de los derechos humanos es en todo mundo, no solo en Qatar. Que aquí se haya profundizado, con temas de pronto un poco más fuertes, sí, pero dígame qué país en el mundo se respeta los derechos humanos”

Publicidad

Según el dirigente deportivo, no se deberían mezclar temas políticos con futbolísticos y opinó que los anfitriones esgrimen argumentos de defensa respetables, como la eliminación de fenómenos delincuenciales como los feminicidios.

“Aquí me decían que en los últimos 14 meses han existido cero feminicidios. Tienen sus argumentos, sus estadísticas. Son temas muy polémicos, muy difíciles. Yo no creo por qué tenemos que mezclar el fútbol con otros temas distintos, yo no lo veo. El fútbol es el fútbol, vinimos a una copa del mundo que es cada 4 años, ¿por qué tienen que involucrar otras cosas? El fútbol es el fútbol, respetemos la fiesta del fútbol, el fútbol no se mete con nadie. Al contrario, une a todo el mundo. Por qué vamos a parcializar temas determinados”, sostuvo.

El presidente de la FCF dijo que respeta los derechos de la comunidad LGBTI y que considera la defensa de la causa de su igualdad totalmente legítima, pero pidió tener al fútbol lejos de la controversia.

“Respeto a la comunidad LGBTI. Me parece absolutamente legítimo. No involucremos ni tratemos de utilizar el fútbol para otro tipo de expresiones. El fútbol es tan lindo, tan universal, que interesa a todo el mundo”, complementó.

Publicidad