Jhon Córdoba aspira "estar en los primeros lugares" de la Copa América con Colombia

En en entrevista con Blog Deportivo, Jhon Córdoba, quien juega como delantero en el F.C. Krasnodar de Rusia, habló sobre habló sobre su llamado a la selección y su motivación para enfrentar este nuevo reto. Resaltó la importancia de estar entre los elegidos y cómo esto demuestra que se ha venido trabajando bien.

"La verdad que es muy bonito estar ahí entre los elegidos. Eso dice cosas buenas. Eso dice que se vienen trabajando bien y la verdad, pues muy motivado para afrontar este nuevo reto con la selección", afirmó el atacante en Blu Radio.

También confirmó que ha tenido conversaciones previas con el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, donde se mantienen en contacto cercano y se evalúa su estado físico e, incluso, cómo se encuentra su entorno familiar.

"En los últimos partidos y las veces que he estado, él sabe yo qué le puedo aportar. Y básicamente, como siempre, cada vez que me ha dado la oportunidad, lo que me ha dicho, que haga lo que sea hacer y cuando él saca un sistema, pues uno como futbolista profesional, acoplarse a ese sistema", añadió.

Con respecto a su posición en el campo, Jhon Córdoba mencionó que si bien se siente cómodo como delantero de área, también está dispuesto a abrirse y buscar alternativas por los costados cuando sea necesario. Destacó su capacidad de adaptación y su disposición para aportar al equipo en cualquier posición.

"Si es en el área, mejor. Ahí es donde, gracias a Dios, me he destacado. Ahí es donde es mi fuerte", agregó.

Lo que espera de la Copa América

Ante la posibilidad de que Colombia sea una de las selecciones favoritas en este torneo, el atacante recalcó que se ha realizado un buen trabajo y, especialmente, la unión entre cuerpo técnico y los deportistas. Sin embargo, enfatizó en la importancia de ir "paso a paso" y aspirar a estar en los primeros lugares.

"Tenemos la posibilidad de conseguir cosas bonitas, pero vamos a hacerlo paso a paso y ahí se va viendo todo. Claro que vamos a aspirar por estar en los primeros lugares"