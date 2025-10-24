Así puede saber si su caja de compensación tiene cupos para "nuevo" subsidio de vivienda 2025

Los subsidios de vivienda, además de ser una ayuda económica, son una gran opción para adquirir, construir o mejorar un hogar. Pueden ser usados para comprar vivienda nueva o usada en Colombia. Precisamente, hace poco, el Gobierno nacional liberó más de $50.000 millones para compra o mejoramiento de vivienda urbana y rural.

El "nuevo" subsidio de vivienda, anunciado por la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Ministerio de Vivienda, abrió una oportunidad para miles de familias colombianas que buscan comprar, construir o mejorar su casa.

Sin embargo, uno de los pasos más importantes antes de aplicar es confirmar si las cajas de compensación familiar tienen recursos disponibles dentro de esta nueva convocatoria que anunció el Gobierno.



¿Cómo consultar cupos para "nuevo" subsidio de vivienda?

En tan solo cuatro pasos, las personas interesadas en obtener el subsidio podrán consultar si las entidades privadas tienen cupos y recursos disponibles para lo que queda del 2025.



Verificar la afiliación

Hay que asegurarse de estar afiliado a una caja de compensación familiar activa como Colsubsidio, Compensar, Cafam, Comfama, Comfenalco, entre otras. Luego, hay que revisar la categoría de afiliación (A o B) y el tipo de aportes, ya que estos subsidios están dirigidos principalmente a hogares de estratos 1, 2 y 3 con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Consultar si la caja tiene convocatoria abierta

Cada caja de compensación en Colombia debe publicar las convocatorias, de acuerdo con la resolución que les da un plazo máximo de 30 días calendario para distribuir los recursos.

Para consultar dicha información, los aplicantes deben estar atentos a los canales oficiales o de atención de cada entidad o también pueden acercarse directamente a la sede más cercana y preguntar por la convocatoria de remanentes de subsidio de vivienda 2025. Preparar los documentos requeridos

Aunque los requisitos específicos pueden variar entre cajas de compensación, la mayoría solicita los siguientes:

- Copia de cédulas de los integrantes del hogar.

- Certificado laboral o de ingresos.

- Certificar que no es propietario de vivienda (para subsidio de compra).

- Certificado de ahorros programados o cuenta AFC.

- Documento que acredite el terreno (para construcción, si lo que se quiere es construir desde cero). Verificar plazos

Las convocatorias estarán vigentes durante las próximas semanas, y las cajas tienen hasta 30 días para distribuir los recursos. Lo recomendable es hacer un seguimiento constante, ya que los cupos se asignan por orden de postulación y disponibilidad de fondos.

Subsidio también aplica para mejoras

Además de la compra de vivienda nueva o usada, este subsidio del Gobierno puede usarse para reparaciones, ampliaciones o adecuaciones sanitarias y eléctricas, especialmente en zonas rurales.

Para ello, al momento de solicitar el subsidio, la persona debe indicar que lo usará para mejoras en su vivienda y luego seguir el proceso indicado por la caja de compensación, la cual es la encargada de desembolsar el dinero.



Por último, es importante que los interesados en este subsidio de vivienda preparen los documentos con tiempo para no quedarse por fuera de esta convocatoria, que podría ayudar a cumplir el sueño de muchos de tener o mejorar su hogar.