Precios de la comida no deben mantenerse por decreto, sino fomentar producción de alimentos: SAC

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya , se refirió al anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de adelantar una desindexación de algunos precios de alimentos y servicios con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, después del alza al salario mínimo del 16%.

“Si usted quiere mantener los precios de la comida, lo mejor que puede hacer es fomentar la producción de alimentos y no controlarlos por decreto”, indicó el vocero gremial.

Publicidad

Bedoya puso como ejemplo de su planteamiento el precio del pollo y aseguró que sostener ese costo pasa primero por garantizar que los insumos se mantengan en su actor valor.

“Para producir un kilo de pollo el 75% de la producción es el maíz, la soya o el alimento concentrado que viene importado; el resto puede ser entre mano de obra, que sube el salario mínimo y demás. Creo que en el anuncio que hizo el presidente, tal vez pensó con el deseo de lo que no debería subir la canasta de alimentos, pero usted no la puede controlar por decreto, porque si no lo que hace es tirarse el tema de la inflación”, aseguró.

Bedoya, adicionalmente, aseguró que hay varios factores que son fundamentales en el momento de determinar los precios de los alimentos, como por ejemplo las distintas causas de efecto y demanda, que no necesariamente dependen de elementos internos de la economía colombiana.

Publicidad

“Tenemos que ir mirando qué ocurre, pero no necesariamente los costos de la mano de obra son lo que más pesa en las estructuras de precios de los productores y la desindexación no le va a jugar a los insumos que más usamos en el sector agropecuario, porque estos dependen de la tasa de cambio, el costo del crédito y lo que suceda con las lluvias”, complementó Bedoya.