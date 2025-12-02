En vivo
Economía  / Fenalco sobre negociación del salario mínimo: "No seremos parte de un teatro"

Fenalco sobre negociación del salario mínimo: "No seremos parte de un teatro"

La habitual discusión tripartita del salario mínimo, que comienza a finales de año, se vio afectada por la ausencia de uno de los principales gremios del país, Fenalco. Jaime Alberto Cabal explicó que la decisión de no participar no es personal, sino una determinación colectiva e institucional del gremio.

