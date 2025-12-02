Fenalco sobre negociación del salario mínimo: "No seremos parte de un teatro"

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, Fenalco, anunció la decisión institucional de no participar en la Comisión de Concertación Laboral para discutir el incremento del salario mínimo para 2026, argumentando que la decisión del Gobierno Nacional ya está tomada.

Salario mínimo 2026. Foto: Freepik.

"No seremos parte de un teatro"

La habitual discusión tripartita del salario mínimo, que comienza a finales de año, se vio afectada por la ausencia de uno de los principales gremios del país, Fenalco. Jaime Alberto Cabal explicó que la decisión de no participar no es personal, sino una determinación colectiva e institucional del gremio.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco // Foto: Fenalco

La razón central para el retiro radica en que el Gobierno ya ha hecho anuncios públicos que, según Fenalco, definen el incremento antes de la negociación. El presidente Petro ya anunció un incremento del 11%, el ministro Benedetti habló de un aumento a $1.800.000 pesos, y el ministro Sanguino mencionó que el incremento debería ser de dos dígitos.

Cabal señaló que, dado que el gobierno ya tiene sus cartas jugadas en este año electoral, "francamente, no nos vamos a prestar a hacer un teatro" cuando las decisiones ya están tomadas, y consideró que tales anuncios no son serios.



Fenalco, reconocido como el sector más generador de empleo en Colombia, está "muy preocupado" por la manera en que se está conduciendo este proceso. El gremio advirtió que el resultado podría "desembocar en un incremento de más de dos veces la inflación, lo cual para Colombia sería nefasto".



La posición de los trabajadores

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, confirmó la asistencia de las centrales obreras a la mesa. Aunque reconoció que el presidente de la República tiene la última palabra sobre el incremento, la CUT considera que el anuncio del 11% por parte del ministro Benedetti representa un "buen piso para empezar la negociación".

El Comando Nacional Unitario, que incluye las tres centrales obreras (CUT, CGTC, CTC) y dos confederaciones de pensionados, presentará su propuesta el próximo 9 de diciembre. Dicha propuesta será superior al 11% anunciado por el Gobierno.

No obstante, Arias expresó su descontento por la ausencia de Fenalco.

