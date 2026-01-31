Fontibón realizará mega feria de Empleo con más de 5.000 vacantes en Bogotá

La Alcaldía Local de Fontibón, en alianza con el sector privado, liderará una de las jornadas de empleo más grandes de Bogotá, con cerca de 100 empresas participantes, miles de vacantes activas y un enfoque centrado en la inclusión laboral y la reactivación económica.

Esta Mega Feria de Empleo – ExpoEmpleo Incluyente se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, en el Parque Fundacional de Fontibón, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El evento está abierto a ciudadanos de todas las localidades de Bogotá, incluyendo sur, norte, oriente y occidente.

La feria es el resultado de una articulación estratégica entre la Alcaldía Local de Fontibón y el sector privado, que se unen para promover la empleabilidad y fortalecer la reactivación económica de la ciudad. De acuerdo con la información oficial, se espera la participación de cerca de 100 empresas pertenecientes a más de 25 sectores de la economía nacional, lo que amplía las posibilidades de inserción laboral para distintos perfiles profesionales .



¿Qué vacantes estarán disponibles en la Mega Feria de Empleo de Fontibón?

En total, estarán disponibles 5.890 vacantes activas con una amplia oferta laboral que responde a distintos niveles de formación y perfiles profesionales, con oportunidades en múltiples sectores de la economía para:



Bachilleres.

Técnicos.

Tecnólogos.

Profesionales.

Profesionales especializados.

Uno de los pilares de la Mega Feria de Empleo ExpoEmpleo Incluyente es su enfoque de inclusión y equidad. El evento contará con vacantes y espacios diseñados especialmente para personas en condición de discapacidad, población extranjera y otros grupos priorizados, reafirmando el compromiso de las instituciones y las empresas con el fortalecimiento de un mercado laboral equitativo, diverso e incluyente.

Este componente incluyente busca reducir barreras de acceso al empleo y promover condiciones más equitativas para poblaciones que históricamente han enfrentado mayores dificultades para vincularse al mercado laboral formal.

Las autoridades locales han señalado es una oporunidad para quienes buscan empleo, desean mejorar su situación laboral o quieren acceder a nuevas oportunidades profesionales.