Juan Pablo Vega llega al Teatro Mayor para el gran lanzamiento de su nuevo disco

El cantautor colombiano Juan Pablo Vega prepara un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de Cachacoleto, su próximo disco, en el que explora ritmos tropicales y caribeños desde una mirada bogotana.

Para celebrar este lanzamiento, Juan Pablo Vega se presentará el 23 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con un show de gran formato que incluirá orquesta salsera tradicional con trombones, trompeta, conga, timbal y piano.

La propuesta representa una evolución en el estilo del artista, conocido por sus boleros y sonidos suaves. En esta ocasión, Vega incursiona en la salsa y los ritmos del Caribe, fusionándolos con su sello personal y una producción grabada completamente en vivo, con músicos tocando en bloque.

Juan Pablo Vega // Foto: Instagram @juanpvegaoficial

Su nuevo sencillo, El Atravesado, es la carta de presentación de este trabajo discográfico, y muestra esa búsqueda por romper esquemas y reinterpretar la identidad musical de los “cachacos” dentro del universo tropical.



Durante el concierto, el artista interpretará los temas de Cachacoleto junto a nuevas versiones de sus clásicos en clave de bolero y salsa. Será una oportunidad para descubrir su faceta más arriesgada y caribeña, en un espectáculo que promete ritmo, frescura y mucha identidad.