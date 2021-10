Las memorias USB de Otoniel, una mina de oro para los investigadores de la Fiscalía

La fiscal Natalia Rendón, directora de la Seccional de Fiscalías de Medellín, que fue pieza clave para la captura de Otoniel , explicó que posiblemente en las USB incautadas dentro de la casa del capo, existan documentos de los últimos movimientos de ‘Otoniel’ relacionados a pagos de nóminas.

"La experiencia ha indicado que en estos medios de almacenamiento contienen información que es de relevancia, me atrevería a decir que es posible que se logre encontrar algún tipo de nómina, información relevante de actividades delictivas o de contabilidad, pero debemos esperar el análisis de los peritos forenses, primero la extracción y posterior análisis de la información de los medios de almacenamiento", dijo la fiscal Rendón.

Como ‘Otoniel’ era muy desconfiado, se comunicaba por los llamados correos humanos y mensajes de USB. La fiscal mencionó que, en las últimas memorias decomisadas al Clan del Golfo, se encontraron comunicaciones con los cabecillas de su estructura, advirtiéndoles que no bajaran la guardia por andar en la parranda.

"Él no usaba teléfonos, pero mandaba los mensajes por memorias y en lo último que encontramos escuchamos un audio donde él imparte órdenes a los comandantes de los frentes, les dice que tengan cuidado, que el palo no estaba para cucharas. Les pedía que por favor se portarán bien, que necesitaba la gente en la tropa y no a los comandantes en las ciudades de fiesta con mujeres, que tuvieran una disciplina estricta acorde a los operativos", añadió la fiscal.

Aunque se adelanta el proceso de extradición de ‘Otoniel’, la directora de la seccional Medellín, aclaró que los procesos en Colombia contra este cabecilla no se verán afectados.

"El proceso de extradición es un proceso que debemos esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, luego la aprobación del presidente de la república y es un proceso que en nada afectaría el proceso en Colombia, los múltiples procesos en el país continúan", puntualizó Rendón.

Dentro de todas las historias de ‘Otoniel’ que la fiscal conoció y siguió de cerca, contó que una de las más aterradoras estaba relacionada a una proxeneta que le conseguía al Clan del Golfo, menores vírgenes a cambio de dinero para satisfacer sus deseos sexuales, niñas que eran ingresadas en lanchas hasta los cambuches de la estructura.

