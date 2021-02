Martorelli se reunió con Santos y yo le di 800 millones a Roberto Prieto: Ñoño Elías

El exsenador Bernardo Miguel Ñoño Elías habló por primera vez en una audiencia pública sobre su participación en el entramado de corrupción de Odebrecht .

Contó que hizo gestiones para el contrato de estabilidad jurídica, para Ocaña Gamarra, para Navelena y lo más importante: habló de que la multinacional dio dineros para la campaña del expresidente Juan Manuel Santos . Incluso, que él entregó en efectivo unos dineros para la misma.

En primer lugar, relató que, en una reunión, Eluberto Martorelli, entonces presidente de Odebrecht en Colombia, le pidió que no lo abandonara con las gestiones para que saliera la adición Ocaña-gamarra de la Ruta del Sol II y que se le diera trámite a sus reclamaciones ante la ANI . En esa reunión, supuestamente, le contó que se había reunido con el expresidente Juan Manuel Santos; el entonces gerente de la campaña, Roberto Prieto, y otros miembros de la misma, para informarles que reforzarían los aportes para la segunda vuelta.

“Le dije Martorelli acabamos de perder la primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga, la segunda vuelta vuelve ahorita y no sé si vayamos a ganar. Si Santos llega a perder, quitan al señor Andrade y quitan a la ministra y yo no tendré posibilidad de ayudarte a ti con terminar el otrosí. Me dijo, no te preocupes amigo que ya tuve una reunión con el mismo presidente Santos, los jefes de campaña, Roberto Prieto , y nosotros vamos a ayudar a reforzar, porque ya habían ayudado, para que no perdamos la segunda vuelta. Ahí fue cuando yo entendí que todo el mundo, desde la ministra, pasando por la campaña presidencial, por el doctor Andrade, todo el mundo estaba ayudando a sacar ese otrosí a cambio de eso. El gobierno, en cabeza del presidente, se encargaba de ayudarles el otrosí con el CONPES y CONFIS y los peajes y, además, de consentir, que era la palabra que los brasileños utilizaban, en pagarnos los reclamos”, narró el exsenador.

Sobre la adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol II, dijo que se estableció por intereses de la exministra Cecilia Álvarez , quien se habría llevado el proyecto desde el Fondo de Adaptación al Ministerio de Transporte.

“El señor Martorelli cuando nos hace presentación del proyecto de Ocaña Gamarra, Martorelli dice que es un proyecto que trae todo el apoyo de la ministra Cecilia Álvarez, nos explica todo el trasfondo del tema. Inclusive, nos contó que Álvarez perteneció a la junta directiva del Puerto de Cartagena, sentada a la silla que pertenecía a la familia Parody que es accionista del puerto. Nos explicó que el puerto de Cartagena tenía un lote de tierra en Gamarra, que se llamaba Andalucía, que pertenecía a la sociedad portuaria de Cartagena, que ese proyecto prácticamente nació allá. Me decía a nosotros no nos importa cuál sea el proyecto, si hacen Puerto Salgar al otro lado, de aquí para allá, a nosotros lo único que nos interesa es el negocio”, contó el ‘Noño’.

Incluso, dijo que para garantizar que el proyecto se agilizara en la ANI, la ministra habría enviado a dos funcionarios del ministerio a la agencia que, según su dicho fueron: Álvaro Gutiérrez y Javier Hernández. Dentro de la ANI, según el ‘Ñoño’, Odebrecht también tenía otros funcionarios que ayudaban para dar el visto bueno a Ocaña Gamarra: Alexandra Lozano, Harby Carrascal “y un señor Chacón”.

“Un señor Chacón de la empresa Presoam, por medio de la cual les pagaban a funcionarios de la ANI, personas que le caminaban a Odebrecht y eran ayudados por Odebrecht”, añadió.

Según el exparlamentario, él solo estuvo para agilizar el proyecto ante la ANI, pero –dijo- Andrade fue el que dio las órdenes para agilizar el contrato Ocaña Gamarra sabiendo, supuestamente, que era como una especie de pago a los dineros que la multinacional había dado para la campaña del expresidente Santos.

“Entiendo que la orden que da a finales de enero o a principios de febrero en mi apartamento, que Martorelli quería escuchar de boca de él la orden (entiendo que ya se la habían dado de presidencia porque Martorelli me dijo que ya le habían dado la orden en diciembre y me dijeron que ya le habían dicho Andrade que firmara el otrosí, yo quiero escucharlo de boca de él) hice la reunión y Andrade cuando Martorelli le preguntó: procedo o no procedo con los compromisos que hice. Le dijo: procede con lo que quieras, pero ya está bueno, ya, me presiona todo el mundo. La orden se da entre enero y febrero, y el otrosí 6, de Ocaña Gamarra, el de la plata, se firma en marzo del 2014”, explicó.

Pero el ‘Ñoño’ pasó a ser testigo de oído a ser testigo presencial. Cuenta el exparlamentario que Odebrecht le dio unos dineros en efectivo a través del exsenador Otto Bula, de los cuales, le dio –personalmente- un porcentaje a Roberto Prieto, supuestamente, para la campaña del expresidente Juan Manuel santos.

“Para la primera vuelta presidencial me autoriza Martorelli, por intermedio de Otto Bula, 2.500 millones de pesos y para la segunda 3.500, de los 2.500 iniciales le di al señor Roberto Prieto, en Montería, en una casa en el barrio el Recreo, 800 millones de pesos que me los pidió en una reunión en Sahagún, para la época de mayo, antes de la primera vuelta presidencial. En la reunión fue con Sergio Díaz Granados y Luis Miguel Pico, con el grupo de la ‘Ñoñomanía’, que yo representaba en ese momento, les muestro a una gente, Roberto Prieto se aparta y me dice que si tengo plata porque se quedó sin plata para la campaña, le digo que me dé un par de días, busqué a Otto Bula, mandó a Gabriel Dumar y el señor Roberto Prieto me manda a Luis Miguel Pico Pastrana, aquel que me había ayudado en el ministerio de Comercio a hacer las vueltas de la Estabilidad Jurídica, para los 800 millones de pesos, se concordó para mandarlos a Sucre. Así es que me entregan a mí los recursos que tienen que ver con lo que me gasté en la mía y lo que me autorizaron para gastarme en la campaña del presidente Santos”, dijo el ‘Ñoño’.

El exparlamentario, preso en la cárcel la Picota de Bogotá, contó que sus gestiones a favor de la multinacional también fueron para lograr que se firmara el contrato de estabilidad jurídica a favor de Odebrecht, antes del 31 de diciembre del 2013 y que, posteriormente, ayudó a encontrar accionistas para Navelena luego del desprestigio de Odebrecht, pues lo debían sacar de la sociedad.

“Estabilidad jurídica no conocía ni a los brasileños ni a Andrade, solo al lobista Otto Bula, ahí tuve interlocución con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; con el señor Antonio Guerra y con Luis Miguel Pico, secretario privado de Sergio Diazgranados. En Navelena con el doctor Andrade cuando estaba encargado de Cormagdalena; con el doctor Riveira para que me ayudara a conseguir los bancos; con el doctor Antonio Guerra también para que me ayudara a conseguir los bancos”, puntualizó el ‘Ñoño’.

Dijo que se hicieron varias reuniones en su apartamento a las cuales asistían los funcionarios de la ANI, dependiendo el proyecto, habrían asistido Martorelli, Juan Sebastián Correa y Andrade y cuando se discutía el proyecto de Navelena.

Finalmente, dijo que, en el 2017, después de ser capturado por los hechos, empezó a hablar en la Fiscalía sobre Andrade y sobre los dineros a campañas políticas y que de inmediato, como represalia, lo cambiaron a un pabellón de paz en donde estuvo con exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve. Luego, asegura, vio un documento en donde decía que la orden del traslado la habría dado Presidencia de la República.