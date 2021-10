Rodrigo Granda: "No le tenemos miedo a salir a ningún lado, no debemos nada"

El exguerrillero Rodrigo Granda , que en las últimas horas fue retenido en México por una circular roja de la justicia de Paraguay por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas , habló a su regreso a Colombia sobre el caso. Aseguró que no teme salir del país y que los miembros de las Farc "no deben nada".

"No le tenemos miedo a salir a ningún lado, ¿por qué si no debemos nada? He salido a otros países. Nosotros pedimos los permisos en la JEP y tenemos libre movilidad", afirmó.

El exjefe de las Farc, además, reiteró la acusación formulada del partido Comunes en contra del Gobierno colombiano .

"No ha pasado nada del otro mundo, simplemente son acciones contra el proceso de paz. Aquí en el país se ha venido diciendo que fui detenido por las autoridades en México, eso es falso. Simplemente alguna gente muy influyente del Gobierno colombiano activó una orden dormida de Interpol", sostuvo Granda.

"La orden estaba dormida, pero se activó por algunos altísimos funcionarios del Gobierno colombiano que no están de acuerdo con el proceso de paz, que no reconocen nuestro esfuerzo. Nosotros decimos que nuestro juez nacional es el sistema integral de la JEP", añadió el exjefe guerrillero.

Publicidad



Granda negó que conociera de antemano, antes de viajar a México, la circular roja de Interpol, como aseguró la Policía Nacional a través de la Dijín. Además, sostuvo que "el Gobierno no hace sino, a toda hora, conspirar contra el proceso de paz".

"Yo fui personalmente a Interpol y no me aparecía absolutamente nada", aseguró.

"Con esto se golpea a la JEP", complementó.

"Aquí lo que se está mostrando es que este acuerdo de paz vino para quedarse, que es un acuerdo muy robusto. Nosotros estamos dando la cara": Rodrigo Granda, a su llegada a Colombia tras ser retenido en México por circular roja de Paraguay #MañanasBLU pic.twitter.com/WbmzdzWReA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 20, 2021

Escuche a Rodrigo Granda en entrevista con mañanas BLU: