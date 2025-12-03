En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Terapia con realidad virtual ofrece alivio emocional a niños afectados por la guerra en Gaza

Terapia con realidad virtual ofrece alivio emocional a niños afectados por la guerra en Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las heridas causadas por conflictos tienen un impacto mental, y que los sobrevivientes arrastran el trauma y la pérdida. En el caso de la Franja de Gaza, los más de dos años de guerra y la hambruna han sido traumáticos para los niños palestinos.

Terapia con realidad virtual ofrece alivio emocional a niños afectados por la guerra en Gaza
Los más afectados por la guerra en Gaza son los niños, quienes quedan con dolorosas secuelas por el escenario de conflicto en el que deben vivir.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad