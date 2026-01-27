En vivo
María Fernanda Cabal
Falcao
Mineápolis

Mundo  / Trump celebra la liberación de presos en Venezuela y agradece a Delcy Rodríguez

Trump celebra la liberación de presos en Venezuela y agradece a Delcy Rodríguez

El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando EE.UU..

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

