Una 'Gran Colombia' se basa en la unidad de los pueblos, dice canciller venezolano, Yván Gil

El canciller de Venezuela, Yván Gil, se encuentra en Santa Marta participando en la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde los asistentes buscan lograr un entendimiento en torno a la declaración final.

Gil, quien es considerado uno de los protagonistas de este encuentro, abordó temas clave de la agenda regional, incluyendo el futuro de la integración, la relación bilateral con Colombia, y el rechazo unánime de las naciones a los recientes bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Al ser consultado sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de establecer una "Gran Colombia" similar a la Unión Europea, el canciller Gil ofreció una perspectiva histórica y futurista, prefiriendo el concepto de "Unión Bolivariana".

Según Gil, esta visión es mucho más avanzada que la Unión Europea. Se trata de una visión de libertad y soberanía que no se basa "netamente en los temas comerciales y financieros, sino se basa en la unidad de los pueblos".



El canciller subrayó que es necesario retomar el camino trazado por Bolívar en 1819, momento en que nació Colombia en Angostura (hoy estado Bolívar de Venezuela).

El funcionario aseguró que Venezuela acompañará todos los esfuerzos necesarios para consolidar esta Unión Bolivariana, cuya necesidad se hace evidente en el contexto actual.



Frontera con Colombia

Respecto a la relación actual entre Venezuela y Colombia, Gil afirmó que existe comunicación permanente y que los equipos de trabajo técnico están activos. Los países comparten una frontera de más de 2.219 km que une a sus pueblos.

El trabajo conjunto incluye la consolidación de la "zona binacional de paz y soberanía" que ha sido anunciada. Los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro han declarado constantemente su compromiso de coordinación en seguridad, enfocándose en la lucha contra el narcotráfico y el combate a los grupos irregulares.



Rechazo bombardeos en el Caribe y el Pacífico

Uno de los puntos centrales de la cumbre es el rechazo a los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe, que, según las cifras manejadas, ya han provocado más de 60 personas muertas. El canciller Gil reportó un rechazo unánime en la cumbre.

Gil enfatizó que esta acción representa una violación del derecho internacional, posición declarada por todos los países asistentes, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas (a través de su vocero).

La acción del bombardeo a la lancha ha sido catalogada por expertos de la ONU como "ejecuciones extrajudiciales," siendo simplemente ilegal y violatoria. Venezuela exige que se determine la responsabilidad y pide una investigación independiente. Asimismo, se destacó que el presidente Petro se ha reunido recientemente con las familias de las posibles víctimas.

