Así fue el pedido de Giovanny Ayala al presidente Petro por la liberación de su hijo

Giovanny Ayala, el reconocido cantante de música popular, se encuentra pasando por un momento de gran incertidumbre debido al secuestro de su hijo menor Miguel Ayala. El joven de 21 años, quien sigue los pasos de su padre en la música, quien fue raptado en la noche del pasado martes 18 de noviembre, mientras se movilizaba por una carretera del departamento del Cauca.

Ante la prolongación de la incertidumbre sobre el paradero y las condiciones de su hijo, Giovanny Ayala utilizó sus redes sociales para dirigirse de manera directa y pública al presidente de la República, Gustavo Petro. El artista, con la voz quebrantada, solicitó la máxima intervención de las autoridades en el proceso de liberación.

“Como padre, le pido al señor presidente que desplace a todo su equipo del Gaula, la Policía, Sijín. Por favor, el pronto regreso de mi hijo”, expresó Ayala en un mensaje que conmovió a sus miles de seguidores y a la opinión pública nacional. La petición del cantante busca movilizar la capacidad operativa del Estado para garantizar que su hijo, junto a su mánager, Jairo Maturana, regresen sanos y salvos a su hogar.

Asimismo, en su mensaje explicó: "Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños, no es revelde, es un niño, un joven lleno de dueños. Junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente que... les pido, les pido por favor, que ellos no están en esta guerra. Le pido a Dios que les afloje su corazón.



Que caigan en cuenta que son muchachos que solamente le lleva alegría, a través de su pasión, de la música, a municipios... fueron desaforunados que el órden público, está volcado en la violencia y ellos se meten en un territorio que, por la ingenuidad de ellos, caen en las manos de estas personas".

El cantante, además de la petición de ayuda al Gobierno, utilizó su plataforma para solicitar a la opinión pública y a los medios un trato respetuoso de la información. “Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar” menciocó.

El artista colombiano agradeció a quienes mostraron apoyo y empatía. Lo único que pide la familia es consideración por el dolor y la incertidumbre que viven.

Publicidad

En mensajes anteriores, el artista citó pasajes bíblicos y expresó su fe. Escribió la frase de Filipenses 4:13: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", y complementó el mensaje con la declaración de profunda esperanza: "Solo para Dios todo es posible. Mi hijo está en manos de Dios todopoderoso creador del universo". El conmovedor mensaje mantiene a la familia en la espera de noticias positivas.

Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

Miguel Ayala fue interceptado por hombres armados en la Vía Panamericana, en la vereda El Túnel, sector de Las Tres Margaritas, en el departamento del Cauca. Los reportes señalan que el joven, quien se desplazaba en un vehículo en compañía de su mánager, se dirigía desde la ciudad de Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, para tomar un vuelo a Bogotá después de cumplir compromisos artísticos.

El vehículo donde viajaban fue interceptado por dos motocicletas y un carro. Hombres armados obligaron al artista y su mánager a desviarse hacia una zona rural desconocida del sector. Las autoridades, tras analizar la información preliminar y los patrones de operación en la zona, atribuyen la autoría del suceso a miembros de un grupo armado ilegal que opera en el norte del Cauca y se relaciona con las extintas Farc.

Publicidad

La Policía y el Gaula (Grupo Antisecuestro y Extorsión) iniciaron de inmediato las investigaciones, enfocando sus esfuerzos en establecer el paradero de los secuestrados y lograr un canal de comunicación con el grupo armado ilegal responsable.