"Difícil responder a reality show de Petro": oposición sobre réplica a consejo de ministros

La oposición expresó el jueves fuertes críticas hacia el consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro el pasado martes. Dijo que el evento se asemejó más a un "reality show" que a una sesión de gobierno enfocada en resolver los problemas del país.

En una entrevista con Mañanas Blu, los representantes Andrés Forero, del Centro Democrático, y Lina María Garrido, de Cambio Radical, manifestaron su inconformidad con la falta de profundidad en la discusión de temas cruciales como la seguridad en el Catatumbo y la crisis en el sector salud.

Forero enfatizó que, a pesar de que el tema central del consejo era la conmoción interior y los decretos relacionados, se omitió abordar la grave situación en el Catatumbo, donde la población enfrenta un recrudecimiento del conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC.

"Nos llamó mucho la atención que en esas seis horas de consejo de ministros se haya hablado más de Gabriel García Márquez, de Cien años de soledad, de sancochos y de Bateman, en lugar de tratar con seriedad los problemas que afectan a los colombianos", afirmó el congresista.

La réplica de la oposición y su impacto

El Centro Democrático hizo uso de su derecho a réplica, establecido en el Estatuto de la Oposición, para responder a las declaraciones del gobierno. Forero explicó que la réplica duró menos de diez minutos e incluyó testimonios de ciudadanos afectados por las problemáticas nacionales.

"Nos parecía importante darles voz a los colombianos sobre lo que realmente está pasando en seguridad y salud. Aunque algunos sugirieron que debió ser más corta, creemos que era necesario exponer estos temas", sostuvo.

Según Forero, la retroalimentación ha sido mayormente positiva, pues la intervención permitió visibilizar problemas que, según él, el Gobierno ha ignorado.

En este sentido, Lina María Garrido, de Cambio Radical también destacó en Mañanas Blu la necesidad de que el debate político se enfoque en soluciones reales y no en discursos ideológicos sin impacto concreto en la ciudadanía.

Catatumbo: una crisis ignorada

Uno de los puntos más criticados por la oposición fue la omisión de la crisis de seguridad en el Catatumbo durante el consejo de ministros. La región enfrenta un aumento de la violencia debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, afectando gravemente a la población civil.

Durante la réplica del Centro Democrático, se dio voz a ciudadanos de la zona, quienes describieron las difíciles condiciones en las que viven debido a la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC.

Forero insistió en que el Gobierno no puede seguir ignorando esta crisis: "El país necesita acciones concretas y no discursos vacíos. La gente en el Catatumbo está sufriendo y el gobierno sigue en su narrativa ideológica en lugar de atender la realidad".

Otro de los puntos abordados por la oposición en su réplica fue la crisis en el sector salud. Según Forero, el gobierno ha desatendido las órdenes de la Corte Constitucional sobre el manejo de los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

"La Corte ha dado órdenes claras al ministro de Salud, pero él se niega a actuar", afirmó el congresista.

La falta de acción del Gobierno en este tema ha generado incertidumbre en el sistema de salud, afectando tanto a prestadores de servicios como a pacientes. Para la oposición, este es otro ejemplo de cómo el Ejecutivo prioriza debates políticos sobre la gestión eficiente de los problemas del país.

Forero y Garrido coincidieron en que el Consejo de Ministros debería ser un espacio para la discusión de políticas públicas y no un escenario de confrontación política sin resultados concretos. "El martes asistimos a una triste representación de lo que no debería ser una forma de gobernar. No se solucionaron problemas, solo se fomentaron rencillas personales", concluyó Forero.

La oposición espera que en futuras sesiones del consejo de ministros se prioricen los problemas reales del país y se escuchen las preocupaciones de los ciudadanos, en lugar de convertir estos espacios en lo que han calificado como un "show mediático".