Las versiones encontradas en la campaña del Pacto Histórico por cobro de peaje para motos

Versiones encontradas se presentaron en la candidatura del Pacto Histórico y el tema de los peajes para motos que ha sido muy confuso. El mismo Gustavo Petro habló de que solo se cobraría a aquellas motos de más de 500 centímetros cúbicos en adelante.

El candidato trinó esto en la mañana de este martes:

Propuesta para motociclistas trabajadores y trabajadoras de Colombia. Disminuiremos las tarifas de Soat y no se cobrará peajes para motos de menos de 500 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2022

Y ahí comenzó la polémica. El candidato Gustavo Petro no aclaró si crearía ese cobro nuevo porque, a la fecha, ninguna moto paga peaje, por lo que después explicó que en este momento “las fuerzas del gobierno de Duque” están aprobando en el Congreso un proyecto en ese sentido y que él no lo permitirá.

“En este momento las fuerzas del gobierno de Duque aprueban en el congreso un proyecto para que las motos paguen peajes. En mi gobierno las motos no pagaran peajes y el Soat se rebaja sustancialmente. Busco un plan para lograr el uso extendido de motos eléctricas”, escribió el candidato.

Pero al mismo tiempo salió el senador Gustavo Bolívar a defender la idea de cobrarle peajes a las motos de más de 500 centímetros cúbicos porque las usan unas minorías y dijo que, si “tienen para el whiskey, deberían tener para el hielo”.

“Se le cobraría a las de más de 500 C.C. porque son solamente el 8 % de las motos en Colombia y como dije yo en un tuit, ‘el que tiene para el Whiskey, tiene para el hielo’. Es decir, si tienen para comprarse una moto que vale más de 80 o 70 o 50 millones de pesos no creo que se vayan a quedar pobres por pagar un peaje. No es que lo propongamos, lo que pasa es que hoy hay un proyecto para cobrarle a todos, entonces decimos, por lo menos cobrémosles a las motos de mayor cilindraje”, advierte Bolívar.

Algunas aclaraciones a la propuesta de @petrogustavo a los y las motociclistas de Colombia, sobre no cobro de peajes a motos con cilíndrale inferior a 500 CC y rebaja en el Soat. https://t.co/OcG1yqhM4C pic.twitter.com/gmtci4H8P7 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 14, 2022

Lo cierto es que hoy no se está aprobando un proyecto de ley para poner peajes a las motos como dice el candidato Gustavo Petro, pero sí se planteó recientemente y el autor de dicho proyecto fue Roy Barreras, integrante del Pacto Histórico y quien dice que no lo propuso.

NADIE EN EL PACTO HISTÓRICO HA PROPUESTO PEAJES PARA MOTOS. Y mucho menos @petrogustavo. Ud Briceño militante que se confiesa “antipetrista”miente. Ni siquiera voté la conciliación de ese estatuto que no se parece en nada a nuestra iniciativa. Lo impulsan las mayorías duquistas. — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 14, 2022

Sin embargo, el senador Roy Barreras sí presentó el proyecto de ley 127 de 2020, parágrafo 3 del artículo 8 decía: “en las estaciones de peajes existentes y las que se implementen en adelante, se cobrará a los motociclistas una tasa equivalente al treinta por ciento (30 %), del valor causado para un automóvil, recursos que tendrán como destinación específica, las infraestructuras exclusivas para motociclistas y ciclistas”.

Así se puede evidenciar en la página del Congreso, en la que aparece el proyecto presentado y firmado por Barreras.

Proyecto de ley 127 de 2020, parágrafo 3 del artículo 8

Después, el proyecto de ley fue retirado por Barreras por un tema de procedimiento y presentó uno nuevo en el que no se incluye el cobro de peaje para las motos. Por otro lado, el senador Armando Benedetti reiteró que no se cobrará peajes para motos, pero señaló que tampoco se les cobraría el Soat, después de que el candidato Petro ha hablado de descuentos y no de dejarlo de cobrar.

Ya @petrogustavo dijo que no se le cobrará peaje a las personas que transiten en motos! Y no tendrán que pagar el SOAT. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 14, 2022

