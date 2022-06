Juan Carlos Losada acusa a Rodolfo Hernández de reunirse con César Gaviria y anuncia voto por Petro

Sigue la pelea entre un sector del Partido Liberal, que apoya la campaña de Gustavo Petro, y las directivas de la colectividad, en cabeza del expresidente César Gaviria. Tras una reunión de la bancada de Cámara citada para hoy miércoles, a la que, según esos congresistas, no fueron invitados por haber hecho público su apoyo al candidato del Pacto Histórico, el representante Juan Carlos Losada arremetió contra el expresidente.

Losada, una de las voces más destacadas entre los liberales por su bandera animalista y quien hasta hoy había guardado silencio sobre su voto para segunda vuelta, dijo que él también fue marginado tras cuestionar la decisión de la colectividad de irse con Federico Gutiérrez en primera vuelta, el pasado 29 de mayo.

Publicidad

“Hoy el Partido Liberal entró de manera oficial a la campaña del señor Rodolfo Hernández” , afirmó Losada, al tiempo que acusó al candidato de reunirse “a oscuras y por debajo de las mesas” con los políticos tradicionales que tanto ha criticado, incluido el expresidente Gaviria.

“Reto aquí a ese candidato a que me contradiga y, bajo la gravedad del juramento, si es que es tan valiente, salga a decir que no ha tenido ningún contacto con el Partido Liberal, que salga a decir que no ha hablado con el presidente César Gaviria y los senadores del Partido Liberal. Quiero verlo”, afirmó.

No puedo apoyar a un candidato que amenaza las instituciones y despotrica de las leyes, las mujeres, las minorías, los vulnerables y el medio ambiente.



Apoyaré a @petrogustavo y a @FranciaMarquezM porque en esta coyuntura es la opción más responsable y menos riesgosa. pic.twitter.com/ElmoI2dkDf — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) June 8, 2022

Además, Losada confirmó que votará por Gustavo Petro, del Pacto Histórico, tras lanzar fuertes críticas al ingeniero Hernández de quien dijo es un candidato “misógino, homofóbico y machista”, que “trata las instituciones como un rollo de papel higiénico”.

Publicidad

“Debo anunciar que mi voto será por Gustavo Petro Urrego porque las luchas ambientales que he llevado aquí durante cuatro años no pueden ser motivo de risa y burla del señor Hernández, y tengo que irme donde hay un verdadero problema ambiental”, puntualizó.

Pero Losada no fue el único que cuestionó a las directivas del Partido Liberal. El representante Andrés Calle, que fue el primer congresista electo en cantar su voto por Petro, antes de la primera vuelta, afirmó que no solamente fueron marginados de la reunión de bancada Losada y él, sino también los representantes María Eugenia Lopera, Olga Beatriz González y Dolcey Torres.

Publicidad

“Los cinco congresistas que públicamente le hemos dicho al país que estamos acompañando a Gustavo Petro. La semana pasada habían citado una bancada del Partido Liberal y, lo dijeron expresamente, porque cometieron el error de haber invitado a los que no siguieron la directriz o recomendación del directorio nacional”, indicó Calle.

Pero el representante fue más allá y denunció que el secretario general de la colectividad, Miguel Ángel Sánchez, “tiene una persecución y una fijación a aquellos que nos atrevimos a pensar de maneras distintas y seguimos las tesis de Luis Carlos Galán, Gaitán, Uribe Uribe y López Pumarejo”.

Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio