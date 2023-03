Gobierno desmiente riesgo de racionamiento de energía por fenómeno de la niña

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aclaró este miércoles que el país no está en riesgo de racionamiento de energía eléctrica al precisar que los embalses están por encima del histórico de hace 20 décadas.

“Incluso los niveles de los embalses hoy están por encima del 2015 cuando hubo el fenómeno de El Niño, es decir, que tenemos una buena capacidad hídrica en los embalses para resolver”, indicó la ministra.

No obstante, reconoció que existe una posibilidad de ocurrencia del fenómeno del niño, “que depende de situaciones climáticas”.

Irene Vélez también aseguró que “el Gobierno nacional recurrirá a los mecanismos que tiene el sector para enfrentar estos desafíos”, en caso de que así se requiera.

Publicidad

“Esos mecanismos están institucionalizados, tienen planes de acción, tienen ejercicios de seguimiento. Decíamos que nuestra matriz eléctrica es una matriz que depende de los recursos hídricos”, añadió.

NO existe riesgo de racionamiento de energía eléctrica en 🇨🇴. No entendemos con qué interés, algunas personas quieren generar pánico. Los embalses del país están por encima del promedio de hace 2 décadas, incluso son superiores a los de 2015, cuando se presentó fenómeno del niño. pic.twitter.com/Ilpl8ZsJTB — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) March 23, 2023

El senador David Luna aseguró por su parte que, ante la amenaza del fenómeno de El Niño, el país cuenta con mucho menos reservas de las que usualmente se tenían.

“El Gobierno no tiene un plan para afrontarla, no solamente no está escrito, sino que adicionalmente no ha sido expuesto ni debatido”, manifestó el congresista.

Publicidad

Además, agregó que: “Ese fenómeno de El Niño, no por cuentas mías, sino por fuentes de las organizaciones internacionales que tienen la labor de medir el clima en el mundo, la probabilidad que se dé en la mitad del año es del 48 %. La probabilidad que se genere en el último trimestre del año es de más del 60 %”.

El debate de moción de censura contra minminas

Durante el debate de moción de censura contra Irene Vélez, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, uno de los congresistas citantes, insistió en el mensaje de incertidumbre del Gobierno nacional y, particularmente, de la ministra de Minas, al recordar sus declaraciones del pasado 19 de enero en el Foro Económico Mundial que tuvo lugar en Davos, Suiza, donde la funcionaria aseguró que no se concederían nuevos contratos de exploración de gas.

De igual manera, cuestionó las declaraciones de la funcionaria, cuando presentó el balance de recursos y reservas disponibles para la transición energética lo que provocó la salida de la viceministra de Energía Belizza Ruiz.

Publicidad

“Detrás de esta guerra contra el sector minero-energético hay, si se quiere, una organización, un complot, que se está orquestando no solo en cabeza de la ministra sino de muchos más funcionarios”, denunció el congresista.

Entretanto, la senadora Paloma Valencia dijo que la ministra le mintió al país con el informe sobre las reservas de hidrocarburos.

“Le quiero presentar a este Senado tres situaciones que son inaceptables por parte de una ministra. La primera, las mentiras que le dijo a los colombianos en la publicación del famoso informe sobre las reservas técnicas con el que se quería soportar la decisión de si debemos importar o no gas de Venezuela”, enfatizó.

Publicidad

La senadora del Centro Democrático dijo que esa en una mentira a los colombianos al tener como argumento la afectación ambiental, pues, según Valencia, en gas del vecino país es más contaminante y “más nocivo en materia de calentamiento global” en comparación con el nacional.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Clara López afirmó: “El debate no es contra la ministra de Minas sino contra el programa de Gobierno por el que votaron los colombianos y los compromisos internacionales de Colombia, no es contra la ministra, es en contra la herencia maldita del código minero de 2001”.

Defensa de minminas

La funcionaria afirmó que el Gobierno nacional respetará los contratos existentes en materia de hidrocarburos al igual que los derechos adquiridos por las empresas del sector.

Publicidad

“Eso es importante, porque es la garantía jurídica que nosotros estamos dando al sector y esa es la tranquilidad que hoy le estamos dando a los colombianos, aquí no estamos dando un salto al vacío”, indicó.

Enfatizó en que las decisiones que ha tomado su cartera son responsables con el objetivo de continuar impulsando y fortaleciendo la transición energética del país.

“La transición es un compromiso con el medio ambiente, en la lucha contra la crisis climática y ambiental, pero también con nuestra economía nacional”, agregó la ministra.

Publicidad

Recordó que la descarbonización de la economía global, que no depende de las decisiones de un Gobierno sino de las decisiones que se pactan en instancias multilaterales, están llevando un declive en la demanda de los hidrocarburos y el carbón.

Apoyo de la coalición del Gobierno a minminas

Los partidos Liberal y Conservador anunciaron que votarán de manera negativa la moción de censura.

A su vez, el senador David Name, del partido de La U, expresó que esa colectividad fue autora de la llamada ley de Energías Limpias y de Transición Energética en 2014 y 2021, respectivamente.

Publicidad

“Como un partido que ha sido autor de los grandes cambios energéticos y medioambientales de este país, va a votar una moción contra una ministra que lo que ha hecho es defender los proyectos de ley”, resaltó.

Por su parte, la congresista Karina Espinosa, a nombre del partido Liberal, anunció que votará a favor de la ministra.

“No estamos de acuerdo con que se siga citando a la ministra. Es justo y necesario que se deje trabajar a la ministra. Basta de bullying en redes. El Gobierno está trabajando”. dijo.

Publicidad

La votación de la moción de censura fue citada para el próximo 29 de marzo a las 2:00 de la tarde. Es la segunda moción que afronta la ministra, pues ya había comparecido ante la Cámara de Representantes donde la moción fue negada con 132 votos por el no y 24 por el sí.

Puede ver: