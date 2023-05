"Mi pelea para defender mis derechos apenas inicia": contralor Carlos Hernán Rodríguez

Luego de conocerse el pasado viernes, 26 de mayo, que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general, el funcionario salió hablar sobre este hecho y aseguró que acata la decisión judicial: "Sin perjuicio del legítimo derecho de interponer recursos y acciones, demandadas que contempla nuestro orden jurídico para restablecer mis derechos".

Cabe recordar que la decisión del Consejo de Estado se tomó como resultado de una demanda en que se argumentó una serie de irregularidades en su elección. Razones que fueron acogidas y derivaron en la anulación.

"Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo, cuando este firme la providencia me apartaré del cargo e iniciaré la defensa jurídica por mis derechos", dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez en rueda de prensa.

Asimismo, el contralor mencionó que será él quien "definirá" el esfuerzo "en esta batalla": "No ha iniciado mi pelea para defender mis derechos, apenas va a iniciar", añadió.

Publicidad

La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que el trámite que avanzó en el Congreso de la República estuvo viciado, pues se desconocieron normas para la elección del jefe del organismo de control que debe velar por el patrimonio del Estado.

Entre los argumentos se menciona el desconocimiento de los artículos 126 de la Constitución Política, el 21 de la Ley 5 de 1992, y los artículos 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, debido a que se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria.

Publicidad

En el fallo de 82 páginas, el Consejo de Estado revela que en este proceso electoral se desconoció lo establecido por la ley, al crear una tercera lista de candidatos elegibles y modificar los parámetros.

Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC