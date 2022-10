¿Logrará el Gobierno de Gustavo Petro hacer la reforma agraria para la paz total?

El presidente Gustavo Petro aseguró, durante la reinstalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que para lograr la paz en Colombia es necesario adelantar una reforma del marco fiscal del país y priorizar la compra de tierras. Este lunes, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, hablaremos de la meta del Gobierno de alcanzar una paz total, dando cumplimiento al punto uno del acuerdo de la Habana. ¿Logrará el presidente Gustavo Petro una reforma agraria para la paz total?

Escuche a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan , a la senadora Paloma Valencia y al congresista Humberto de la Calle, quienes presentaron sus miradas sobre el tema.

“No me cuadran las cuentas que ha dado a conocer el presidente. Comprar tierras tiene ventajas, aleja el fantasma de la supuesta y fingida ola expropiatoria. Estoy de acuerdo con el presidente Petro, pero creo que es una cifra menor de la que se está haciendo pública”, sostuvo el senador Humberto de la Calle.

"Fedegán acompañará al Gobierno. Petro se hizo elegir diciendo eso: ‘Voy a cumplir el acuerdo’. Soy de los que cree que Colombia será un país desarrollado cuando realmente desate la capacidad que tiene el sector rural", sostuvo el José Félix Lafaurie.

"La cuestión no es si no ajustamos a los acuerdos de La Habana, porque sigo creyendo que son acuerdos ilegítimos que están viciados por el no que dimos los colombianos. No creo que un país deba concentrarse en un sector agrícola, que es tan mal negocio que países desarrollados lo subsidian, cuando tiene ad portas la tercera revolución de la automatización", declaró la senadora Paloma Valencia.

