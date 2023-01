Por no tener carné de COVID presuntamente extorsionaron a joven que venía de Noruega en Bogotá

El pasado 17 de enero, Silvana, una joven de 19 años, llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá desde Noruega e iba con destino a la ciudad de Pereira. Allí fue víctima de una presunta extorsión en medio del proceso de migración por parte de una enfermera.

Blu Radio logró conocer de primera mano la historia de la madre de Silvana, Lorena Granada, ya que asegura que su hija se encuentra atemorizada por temor a represalias.

“A ella le hacía mucha ilusión viajar a Colombia porque era la primera vez que lo hacía sola y como adulta. Ella iba a viajar sin mí, no lo hacía desde el 2013 (…) Ella llegó el 17 de enero y estaba haciendo las diligencias de migración, ella no había tenido en cuenta de que en Colombia estaba requiriendo PCR y el carné de vacunas. Ella es muy jovencita, ella no está al tanto de eso y mucha gente estaba diciendo que ya no estaban requiriendo nada de eso”, expresó Lorena Granada.

Silvana no estaba vacunada porque su mamá le pidió que no lo hiciera, una vez estaba llegando al punto en el que le requerían sus documentos: “La abordó una enfermera cerca de migración, le pregunta ¿Usted de dónde viene? Y ella le responde, de Noruega; la enfermera le pide los documentos y ella le dice que no trae el carné de vacunación y la enfermera le dice que la espere en el baño”.

En el baño, la enfermera le dice a Silvana que: “Yo a usted la puedo entregar a Migración porque usted no trae ni carné de vacunas ni PCR, pero yo le puedo colaborar si usted me da 100 dólares en efectivo, yo la dejo pasar y ya está”, cuenta Lorena mientras asegura que su hija entró en pánico.

La pregunta que se hacían en ese momento era por qué no era posible hacerse una prueba PCR antes de subir al vuelo que la llevaría a la ciudad de Pereira. Después de cuestionar, la enfermera les pidió más dinero y subió su extorsión hasta los 500.000 pesos.

“La cuestión pasó de 100 dólares a 500.000 pesos. Eso se envió y la señora estaba espiando muy bien a mi hija con el fin de que no se comunicara con la Policía ni nada. Entretanto, esas personas se llevaron a mi hija a un cuarto de salud esperando a que el giro del dinero se diera”, cuenta con preocupación la madre de Silvana.

Desde Noruega y al ver la situación que estaba atravesando su hija a miles de kilómetros de distancia en Colombia publicó un post en Facebook en el que describía la situación y pidió a sus contactos que le informaran a la Policía y el Gaula.

“Hubo varios minutos en los que le quitaron el celular y no podíamos comunicarnos con ella. Eran minutos de mucha angustia, estábamos muy asustados. La última vez que hablamos con ella estaba sufriendo un ataque de pánico”, dice la mamá.

Blu Radio además pudo conocer las grabaciones de la llamada en la que se escucha la conversación entre la prima de Lorena, la enfermera y Silvana mientras esta última estaba en una sala a la espera de que hicieran la transferencia.

Después de haber pagado la presunta extorsión, Silvana pudo subirse al avión con rumbo a Pereira. A pesar de que ella dejó pasar la situación, su madre estaba muy indignada por lo ocurrido. Aseguró que hubo demoras y negligencia por parte de la Policía, sus familiares llamaron al Gaula y según ella les decían “No, eso no es extorsión, eso es un chantaje, vuelvan a llamar a la Policía, y lo único que hacían era hacer perder tiempo a la gente”.

Sin embargo, no fue hasta que Lorena no les dijo a las autoridades que estaba informando a la prensa del tema que empezaron a darse algunos resultados.

Después de que la Policía conoció los hechos identificaron a la enfermera a quien le pidieron que devolviera el dinero que se le había entregado.

“Ella llamó a mi prima a reclamarle que por qué nosotros la habíamos denunciado e hizo la devolución del dinero, dijo que le solucionáramos el problema y no, no nos dio la gana de solucionarlo, seguimos con la denuncia ni por venganza ni por nada personal, sino porque no queremos que esto siga pasando”, dice Lorena Granada.

Lorena cuestionó la labor de Migración Colombia por no ayudar a Silvana a practicarse una prueba PCR en el país y no devolverla a Noruega.

Por ahora, Silvana está en Pereira con sus familiares a salvo.

“Ella está muy jovencita, ella tiene miedo, le causaron una primera impresión horrible, de tantos años que llevaba y tenía un recuerdo muy bonito de Colombia y ahora le han manchado todo eso. Ella ahora está llena de miedo, no quiere salir, se ha puesto a llorar conmigo porque va a estar ahí por un mes, pero dice que se le hace muy largo, ella extraña la casa, me extraña”, cuenta con preocupación.

Zozobra vive en este momento Silvana que teme salir de la finca en la que se encuentra en Pereira con su familia y espera pronto volver a Noruega.

Entre tanto, ni Migración Colombia o el aeropuerto El Dorado se han pronunciado ante este caso de presunta extorsión.

