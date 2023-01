Taxistas quedaron inconformes tras reunión con el Gobierno nacional: “Son más mesas de trabajo”

Con un sinsabor terminaron la mayoría de los taxistas que participaron en la reunión de la mañana de este lunes convocada por el Gobierno nacional para evitar el paro anunciado. Una de las principales conclusiones, según la Secretaría de Movilidad, es que se recopiló la información para crear mesas de trabajo que harán seguimiento a los pedidos de los conductores.

En esa reunión no estuvo ni el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ni la alcaldesa Claudia López, pero sí sus representantes, así como empresarios de compañías de transporte y algunos voceros de conductores.

Ernesto Sandoval, representante del sector ante Fenalco, agradeció el espacio, pero dijo que se mantenía escéptico.

“Reconocemos la iniciativa del Gobierno nacional, se tomaron elementos de juicio y se definieron las mesas, ojalá sean ágiles y tengan conclusiones pronto, en especial para ser más competitivos”, agregó Sandoval.

Por su parte, Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio que más había insistido en la movilización de este lunes, señaló que solo habrá protestas si vuelven a inmovilizar a uno de sus compañeros por estar en la bahía.

“Precisamente pedimos a la Secretaría de Movilidad que haya claridad en la manera en cómo se está interpretando la norma, porque no se ha pronunciado, como ya lo hizo la Policía. También pedimos que las autoridades suspendan la imposición de la fotomultas porque hay ciudadanos que no conocen la sentencia”, aseveró Ospina, quien además reconoció que él no es el único líder de los conductores.

Ante esto, Manuel Gil, presidente del Sindicato 'Taxistas Bogotá', lamentó que la reunión estuviera más controlada por la Secretaría de Movilidad Distrital y que nuevamente la respuesta sea una mesa de trabajo.

“Con mesas de trabajo venimos desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo único nuevo es que estará el Ministerio de Transporte, pero seguimos insistiendo en que apliquen la reincidencia en las sanciones, suspendan matrículas de carros que trabajan con plataformas, no aumentar el precio de combustible, entre otras”, detalló Gil.

En esta medida, Gil aseguró que se mantiene la convocatoria a una gran movilización para el próximo 23 de febrero tanto en Bogotá como en otras ciudades principales del país.

