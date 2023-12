Vicepresidenta dice que le han ofrecido quedarse con recursos: “Me sorprende porque no me conocen”

La vicepresidenta Francia Márquez participó este lunes de la conmemoramos el Día Internacional contra la Corrupción, en la cual el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transparencia presentó nuevas herramientas y actualizaciones en indicadores para fortalecer la lucha contra este flagelo.

En el evento, el secretario Andrés Idarraga presentó , entre otras, el índice Nacional Anticorrupción 2022 donde reveló las 10 entidades públicas con mayor y menor transparencia e integridad institucional. La mejor resultó siendo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, cuya directora terminó siendo despedida por el presidente Gustavo Petro en medio del proceso extrajudicial por la licitación de pasaportes.

Durante la conmemoración participó la vicepresidenta Francia Márquez, quien cuestionó que la corrupción termine quitándole recursos a las poblaciones más necesitadas e incluso, reveló que le han sugerido quedarse con recursos públicos.

“Creo que llegar al Gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mi me sorprende mucho”, advirtió Francia Márquez.

Y señaló, por ejemplo, que “personas han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos, es necesario que usted tome esos recursos y eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo. Yo no vine aquí a hurtar los recursos del Estado. Yo vine aquí con el compromiso y acompañando al presidente Gustavo Petro en poner los recursos del Estado en disposición y en función de la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianas”.

“Reitero mi sorpresa de personas que yo jamás pensé que me vinieran a hacer propuestas de todos esos recursos, pues lo hacen, o usando el nombre de uno para ir a otra institución a pedir recursos, eso también ha pasado”, sostuvo la funcionaria.

Refiriéndose a las herramientas presentadas por la Secretaría aseguró que “esa estrategia que se acaba de hacer, va a servir para mirar dónde es que van los presupuestos y cómo es que esos presupuestos efectivamente llegan a impactar de manera positiva a los más vulnerables de este país. Aquí hay microcorrupción, pero hay macrocorrupción”.

Yo aún no estoy contenta con lo que estamos haciendo y no desconozco el esfuerzo, porque es muy importante el esfuerzo que Transparencia y otras instituciones están haciendo, pero este país espera más. Si ustedes miran las encuestas, este país espera más en términos de lucha contra la corrupción, el principal problema de rechazo de la sociedad es la corrupción en este país Francia Márquez

