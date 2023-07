"Congreso no solo analiza las reformas del Gobierno": Iván Name tras reunión con Petro

Durante la tarde de este lunes, 31 de julio, se reunieron en Palacio de Nariño el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name, más de una semana después de que este último fuera elegido al frente de la corporación sin la bendición del Gobierno que apoyaba a Angélica Lozano.

Iván Name habló sobre la agenda legislativa del Gobierno y dijo que hay un entendimiento para tramitar las reformas en el Congreso, aunque aclaró que allí no se tramitarán solo las propuestas del Ejecutivo.

“No se trata de acelerador o freno, se trata del tránsito que deben tener las leyes detenidas y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga”, advirtió Name.

Aunque fue enfático en que existe el: "Entendimiento y la disposición de que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso, porque el Congreso no solamente analiza las reformas del Gobierno, sino sus propias propuestas internas para que sea lo que convenga, lo que haya de salir en los convenios, en el trámite y en el análisis de las leyes, que estoy seguro que marcarán una ruta positiva para el país”.

“Tenemos el trámite de las reformas que hoy están haciendo tránsito y otras que habrá que llegar como la reforma a servicios públicos y la reforma a la educación, ya están en tránsito pensional y salud, aquí no hay una posición extrema de nadie, ni de los que no quieren las reformas ni de los que la quieren de cualquier forma, la sabiduría de nuestro tiempo estará en saber armonizar la necesidad de los ajustes para que preservemos la institucionalidad en el entendimiento de que se necesitan ajustes”, señaló Name.

