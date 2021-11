Por ahora, Centro Democrático no revelará resultados individuales de encuestas

Tras la polémica generada en las últimas horas por la decisión del Centro Democrático de no publicar los resultados individuales de las 4.200 encuestas realizadas para la elección del candidato oficial a la Presidencia de la República, la colectividad manifestó a través de un comunicado que hasta que no finalice la “auditoría extendida” no los dará a conocer.

Pese a que el lunes pasado, cuando se conoció el triunfo de Óscar Iván Zuluaga, se intentó enviar un mensaje de unidad, este jueves se ha evidenciado inconformidad en sectores de la militancia y también entre los mismos precandidatos.

El primero en requerir la publicación de las encuestas fue el senador Ernesto Macías. Posteriormente, la senadora María Fernanda Cabal, quien sonaba como favorita y había expresado que reconocía los resultados, respaldó la solicitud y planteó interrogantes.

Según Cabal, deben conocerse, por ejemplo, las 3.000 encuestas desechadas. Frente a esto, el partido señala que, conforme al informe preliminar, “el número de encuestas descartadas por proceso de calidad interno es bajo y no produciría cambio alguno en el resultado”, pero agrega que la cifra se dará a conocer una vez termine ese proceso de auditoría extendida.

Además de Cabal y Macías, la senadora Paloma Valencia y el propio candidato Óscar Iván Zuluaga han respaldado la solicitud argumentando que, pese a que hubo un consenso entre los cinco precandidatos en sólo revelar el nombre del ganador, están de acuerdo en que ahora se conozcan los porcentajes obtenidos por cada uno, como muestra de “transparencia”.

“Entiendo que hay unas dudas en torno a las encuestas desechadas, pero todas las encuestas son susceptibles de análisis y se ampliará la auditoría, porque nunca se propuso en el proceso, pero nadie ve nada malo en que, entre más se investigue y más haya tranquilidad, se logre”, expresó la senadora Valencia.

