Condenan a mujer que asesinó su propia hija en Medellín: pagará más de 37 años de cárcel

Una mujer fue condenada a casi 38 años de prisión por el asesinato a su propia hija. Los hechos se registraron en Medellín en el año 2019.

Un poco más de seis años se tomaron las autoridades para dictar una sentencia sobre los hechos presentados por el ente acusador, en el que se acusa a una madre de participar en el asesinato de su propia hija. La condena que muchos estaban esperando se dio a conocer en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación

Todo comenzó a inicios del mes de diciembre del año 2019, en medio del confinamiento que se vivía por aquellos días a causa de la pandemia del COVID-19, exactamente la noche del 2 de diciembre de ese año, la madre de la menor de edad la llevó de urgencias a un hospital de la capital antioqueña, donde ofreció versiones contradictorias sobre el estado de salud y los hematomas que presentaba su hija.

Ese día en horas de la tarde y según los resultados arrojados por la investigación, La Fiscalía demostró que al interior de una vivienda ubicada en el barrio Belén Miraflores del municipio de Medellín, la menor de edad recibió una fuerte golpiza por parte de su padrastro, a lo que como consecuencia, la niña terminó con una costilla rota, además le provocó una perforación en los intestinos, entre otras lesiones de gravedad.



De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía, las autoridades establecieron, mediante las versiones recopiladas, que la madre fue informada del estado de salud de su hija en horas de la tarde. Sin embargo, ella decidió llevarla a un centro médico después de las nueve y media de la noche de ese mismo día.

El dictamen entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estableció que la niña falleció un día después por un trauma cerrado de abdomen. Además, se probó que días antes de estos hechos, la niña había sufrido otro ataque violento al ser arrojada contra una motocicleta por su padrastro, incidente que le generó heridas en uno de sus ojos.

La madre de la niña fue encontrada responsable del delito de homicidio agravado por parte de un juzgado penal del circuito de Medellín y estará obligada a cumplir una condena de 37 años y 6 meses de prisión. Entre tanto, por los mismos hechos y delitos ya había sido condenado a la misma pena su entonces compañero sentimental, quien para la época de los sucesos se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional.