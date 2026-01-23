En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a mujer que asesinó su propia hija en Medellín: pagará más de 37 años de cárcel

Condenan a mujer que asesinó su propia hija en Medellín: pagará más de 37 años de cárcel

Para dictar condena, la investigación de las autoridades tardó un poco más de seis años. Los hechos del homicidio se registraron en 2019.

