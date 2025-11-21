Delegación de Paz Urbana advierte supuestas inconsistencias en cifras de homicidios en Medellín

El tema de los homicidios de Medellín no solo se ha convertido en una preocupación para diferentes autoridades, sino que ahora se volvió en el centro de una discusión con la Delegación de Paz que dialoga en la cárcel de Itagüí con los jefes de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, ya que las cifras no cuadran para ninguna de las partes.

El reporte entregado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín indica que al 20 de noviembre son 305 muertes violentas, contra 285 homicidios que mostró la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, cifra entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"No concuerda el SISC (Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia) con el de la MEVAL. Entonces no hemos llegado a los 300 homicidios porque según la MEVAL, el reporte que nos dio es de 285", detalló la congresista.

Pero, ¿por qué la diferencia? Primero hay que mencionar que la Alcaldía de Medellín tiene en sus registros las muertes ocurridas durante intervenciones de la Fuerza Pública que en 2025 ya se cuentan 14 casos. Es decir, la cifra real de homicidios es de 291 hechos, una diferencia de 6 casos en comparación de los datos entregados por la congresista.



Según se ha conocido, las cifras que tiene el Distrito son conforme a los reportes entregados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, por lo que no se descarta que en el cruce de información esté la diferencia. No obstante, Zuleta advirtió otra situación: un incremento de información esté día a otro de muertes relacionadas con estructuras delincuenciales.

La preocupación de la senadora del Pacto Histórico es que el 9 de octubre la muerte por estructuras estaba en -18 %, pero el 10 de octubre se clasificaron 24 casos y el rubro quedó en un aumento del 15 % en comparación con el 2024. Zuleta manifestó que necesitan de la conversación con la Alcaldía de Medellín porque independiente de las cifras de la MEVAL o del Distrito, hay un incremento con relación al año anterior.

"Pero necesitamos conversar porque la Alcaldía no asiste a ningún evento del gobierno y nosotros tenemos que conversar para poder dirimir esas situaciones. Hoy lo que podemos decir es que la estrategia que haya hecho la Alcaldía de Medellín fracasó", aseguró Zuleta.

Sobre la categorización de los homicidios, Blu Radio consultó y pudo constatar que el proceso se realiza en una comisión que reúne cada cierto tiempo a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, quienes son quienes determinan las causas de los homicidios, por lo que no sería responsabilidad completa de la Alcaldía de Medellín lo denunciado por la senadora, Isabel Zuleta.